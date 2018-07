Premier League – Sarri e Jorginho ad un passo dal Chelsea

Il punto sulla situazione sulle trattative del massimo campionato inglese, Sarri e Jorginho ad un passo dal Chelsea.

LONDRA – Il campionato più ricco del mondo sta entrando nel vivo del calciomercato. Il West Ham vuole guadagnarsi la palma di regina del mercato inglese e con l’acquisto di Felipe Anderson, per circa 40 milioni di euro, è la squadra più attiva del momento. Oltre al brasiliano gli Hammers si sono assicurati le prestazioni anche di Yarmolenko e Wilshere. Il Manchester City ha ufficializzato l’acquisto di Riyad Mahrez per 68 milioni dal Leicester. Il Chelsea prova a mandare avanti per vie parallele le trattative per Golovin e Jorginho che si andrebbero ad aggiungere al centrocampo Blues guidato (a breve ufficialmente) da Sarri. La notizia dell’esonero di Antonio Conte dalla panchina del Chelsea è ormai quasi ufficiale.

In uscita il Barcellona sembra interessato a Willian e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe proposto 60 milioni di euro al club londinese per prelevare l’esterno brasiliano. Attenzione però al Manchester United che si potrebbe inserire nella trattativa. I Red Devils si stanno portando anche su Gareth Bale con Mourinho che vorrebbe sotto i suoi comandi il gallese. Blind, invece, sarebbe ad un passo dal ritorno in Olanda tra le file dell’Ajax. Il Leicester ha reinvestito parte dei soldi ricavati dalla vendita di Mahrez su Maddison, arrivato a 25 milioni di euro dal Norwich, e su Ricardo Pereira, prelevato dal Porto per 22 milioni di euro.

Il Fulham fa il colpaccio acquistando il corteggiatissimo Seri: 22 milioni al Nizza e un quadriennale per il giocatore. Nelle ultime ore sta rimbalzando la notizia che il Liverpool faccia sul serio per Dybala: secondo “As” i Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto 90 milioni di euro per l’attaccante argentino. Oltre alla “Joya” la dirigenza si sta mettendo in moto per portare ad Anfield Xherdan Shaqiri, ma per lo svizzero c’è da battere la concorrenza di molti club. L‘Everton si muove per la difesa presentando al Barcellona un’offerta di 25 milioni di euro per Yerri Mina, potendo così accontentare il club catalano che punta a vendere il difensore a titolo definitivo.