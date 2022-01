Calciomercato, la Sampdoria rescinde il contratto con Adrien Silva

Con la maglia della Sampdoria, alla quale lo legava un contratto fino al 30 giugno 2022, ha disputato 44 partite e realizzato un gol

GENOVA – Adrien Silva non è più un giocatore della Sampdoria. Ad annunciarlo é stato lo stesso club blucerchiato con un comunicato ufficiale: “L’U.C. Sampdoria -si legge nella nota- comunica di aver risolto consensualmente il contratto economico relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Adrien Sébastien Perruchet Silva. Al centrocampista portoghese – 44 presenze e un gol con la nostra maglia – va un ringraziamento per l’impegno dimostrato in queste due stagioni in blucerchiato e un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della carriera da parte di tutta la società”.

Adrien Silva era stato ceduto a titolo definitivo alla Sampdoria il 3 ottobre 2020 dal Leicester City e alla società blucerchiata lo legava un contratto fino al 30 giugno 2022. L’esordio era avvenuto il 17 ottobre, rilevando Albin Ekdal, nella partita contro la Lazio, vinta per 3-0. La sua prima e unica rete era stata segnata il 2 maggio 2021 nel successo per 2-0 contro la Roma.