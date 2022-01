Osasuna – Athletic Bilbao: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Osasuna – Athletic Bilbao del 3 gennaio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 19a giornata della Liga

PAMPLONA – Lunedì 3 gennaio 2022, alle ore 21:00, si terrà il match Osasuna – Athletic Bilbao, incontro valido per la 19a giornata della Liga. Da una parte troviamo la formazione di casa allenata da Jacoba Arrasate che – a dispetto di un ottimo cammino in Copa del Rey – non vince in campionato da ben nove partite, e cioè dallo scorso 17 ottobre in cui ha superato il Villarreal in casa per 2-1. Attualmente i navarresi occupano la 13a posizione in campionato, a quota 22 punti a pari merito con il Granada. Dall’altra parte del campo troviamo invece i baschi di mister Marcelino García Toral, che però a causa del contagio da Covid lascerà temporaneamente la direzione della panchina al vice allenatore Rubén Uría. Non si tratta dell’unica assenza che peserà sulle spalle della squadra: due giorni fa anche il centrocampista Oier Zarraga è risultato positivo al coronavirus, e attualmente è in isolamento domiciliare. Al momento l’Athletic Bilbao si trova in 11a posizione con 24 punti, alle spalle del Villarreal a quota 25 punti. Rojiblancos che arrivano inoltre dalla recente sconfitta casalinga contro la capolista Real Madrid.

Tabellino in tempo reale

OSASUNA:. A disposizione:



ATH. BILBAO:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI OSASUNA – La formazione navarrese potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Vidal, Garcia, Cruz e Sanchez in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal 1° minuto il blocco composto da Moncayola, Torro e Brasanac, alle spalle del tridente d’attacco formato da Barja, Avila, e Garcia.

QUI ATHLETIC BILBAO – I baschi del vice allenatore Uría potrebbero invece affidarsi al modulo 4-4-2, con De Marcos, Alvarez, Nunez e Balenziaga a formare il reparto difensivo. A centrocampo troviamo dal 1° minuto Nico Williams, Garcia, Vencedor e Muniain, alle spalle della coppia d’attacco Williams-Sancet.

Le probabili formazioni di Osasuna – Athletic Bilbao

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Vidal, Garcia, Cruz, Sanchez; Moncayola, Torro, Brasanac; Barja, Avila, Garcia. Allenatore: Jacoba Arrasate

ATHLETIC BILBAO (4-4-2): Agirrezabala; De Marcos, Alvarez, Nunez, Balenziaga; Nico Williams, Garcia, Unai Vencedor, Muniain; Williams, Sancet. Allenatore: Rubén Uría

Dove vederla in TV e streaming

La sfida Osasuna – Athletic Bilbao, valida per la 19a giornata di Liga 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. La sfida si potrà seguire sulle moderne smart tv tramite l’applicazione di DAZN, utilizzabile anche con dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile assistere al match in diretta streaming grazie alla suddetta app di DAZN, disponibile per sistemi operativi iOS e Android su tablet e smartphone; in alternativa ci si potrà collegare al sito ufficiale dal proprio pc, accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le credenziali.