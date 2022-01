Liga, Villarreal – Levante: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Villarreal – Levante del 3 gennaio 2022 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 19a giornata della Liga

VILLARREAL – Lunedì 3 gennaio 2022, alle ore 19:00, si terrà il match Villarreal – Levante, incontro valido per la 19a giornata della Liga. Da una parte troviamo la formazione di casa allenata da Unai Emery, che attualmente si trova in 10a posizione con 25 punti. Submarino Amarillo che arriva inoltre da una serie positiva di ben 3 vittorie consecutive. Dall’altra parte del campo, invece, ci saranno le Rane guidate dal giovane allenatore italiano Alessio Lisci. Che attualmente occupano la 20a ed ultima posizione nella classifica del massimo campionato spagnolo, con soli 8 punti e alle spalle del Cadice, a quota 14 punti. Si tratta quindi di uno scontro difficile per gli ospiti, attualmente troppo lontani dalla salvezza, anche se tre punti permetterebbero sicuramente di accorciare le distanze e di continuare a sperare.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNARE LA DIRETTA]

VILLARREAL:. A disposizione:



LEVANTE:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI VILLARREAL – La formazione aragonese di mister Emery potrebbe scendere in campo con il modulo 4-4-2, con Foyth, Albiol, Torres ed Estupinan in posizione arretrata. A centrocampo troviamo il blocco composto da Chukwueze, Capoue, Parejo e Trigueros, alle spalle della coppia d’attacco Moreno-Dia.

QUI LEVANTE – La squadra ospite di mister Alessio Lisci potrebbe adottare lo stesso modulo 4-4-2, con Pages, Vezo, Duarte e Clerc a comporre il reparto difensivo. A centrocampo troviamo dal 1° minuto de Frutos, Campana, Pepelu e Morales, alle spalle della coppia d’attacco formata da Marti e Gomez.

Le probabili formazioni di Villarreal – Levante

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Chukwueze, Capoue, Parejo, Trigueros; Moreno, Dia. Allenatore: Unai Emery

LEVANTE (4-4-2): Cardenas; Pages, Vezo, Duarte, Clerc; de Frutos, Campana, Pepelu, Morales; Marti, Gomez. Allenatore: Alessio Lisci

Dove vederla in TV e streaming

La sfida Villarreal – Levante, valida per la 19a giornata di Liga 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. La sfida si potrà seguire sulle moderne smart tv tramite l’applicazione di DAZN, utilizzabile anche con dispositivi come Google Chromecast, Tim Vision Box e Amazon Fire TV Stick, oltre che sulle console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X). Sarà possibile assistere al match in diretta streaming grazie alla suddetta app di DAZN, disponibile per sistemi operativi iOS e Android su tablet e smartphone; in alternativa ci si potrà collegare al sito ufficiale dal proprio pc, accedendo al catalogo degli eventi dopo aver inserito le credenziali.