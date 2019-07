Calciomercato Serie A: le trattative al 10 luglio

Calciomercato Serie A: la Roma vicina a Mancini, mentre la Lazio chiude per Lazzari. James non partirà con il Real per la torneè

ROMA – Continuano le trattative di mercato e le 20 squadre di serie stanno già preparando le valigie per i vari ritiri. La Roma, con Dzeko sempre più lontano dalla capitale, sta trattando Mariano Diaz del Real Madrid. L’attaccante domenicano al momento è la seconda scelta dopo Higuan, ma visto che i suoi agenti nella giornata di domani saranno a Roma per Jony ( prossimo giocatore della Lazio) si intratterranno anche con i dirigenti giallorossi. La squadra romana sta anche chiudendo per Gianluca Mancini che costerà circa 25 milioni di euro. Il giocatore, classe 96, percepirà 2 milioni di euro per quattro anni. Tra Torino e Napoli ballano ancora 5 milioni di euro per il trasferimento di Simone Verdi: la società granata ha messo sul piatto 16 milioni, mentre la richiesta partenopea è di 21. Ai piemontesi piace molto anche Mario Rui, per questo motivo si potrebbero chiudere entrambi gli affari sull’asse torino-napoli per una cifra complessiva intorno ai 35-40 milioni.

E’ praticamente ufficiale l’arrivo di Lazzari alla Lazio: la società biancoceleste ha fissato per giovedì 11 le visite mediche del giocatore che si aggregherà alla squadra in partenza per Auronzo di Cadore. Il Milan nelle ultime ore sta provando l’affondo decisivo per Veretout. I rossoneri vogliono chiudere in fretta l’affare per battere sul tempo la concorrenza di Roma e Napoli che si sono fatte avanti per il francese. L’approdo di James al Napoli sembra sempre più vicino: il colombiano non partirà per la tourneè con i “blancos” e le dichiarazioni di De Laurentiis lasciano ben sperare i tifosi napoletani. La Juve prova a chiudere definitivamente per De Ligt e , secondo alcune fonti, i bianconeri starebbe preparando un’offerta che prevederebbe 50 milioni più il cartellino di Moise Kean, valutato 25 milioni.