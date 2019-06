Calciomercato Serie A – il punto della situazione

Sirene inglesi per Perisic: Arsenal, Leicester e Wolverhampton hanno messo gli occhi sul croato. Veretout vicino al Milan, metre la Lazio punta Murillo. Fonseca chiede Fred.

Questa potrebbe essere realmente l’estate che vedrà Perisic approdare in Inghilterra. Non sono pochi i club d’oltremanica interessanti al croato: in pole position troviamo l’Arsenal, che segue il giocatore da molto tempo, mentre subito dietro i gunners ci sono Leicester e Wolves. L’altra sponda di Milano sta, invece, lavorando in entrata e, dopo aver chiuso per Krunic, Maldini sta puntando Mario Rui e Veretout. L’obbiettivo principale è il regista della Fiorentina, alla società viola sono stati già offerti 16,5 milioni, sul quale si sta muovendo anche la Roma. I giallorossi, qual’ora vedessero sfumare il loro obiettivo, starebbero già pensando al piano b che porterebbe da Mandragora. La Lazio sta trattando con il Siviglia per la cessione di Luis Alberto: non è un segreto che la meta andalusa sarebbe più che gradita al giocatore spagnolo, ma l’intralcio più grande è rappresentato dalla richiesta di Lotito al club spagnolo che si aggira sui 30/35 milioni, cifra che i biancorossi non sono disposti a spendere. I biancocelesti stanno avviando trattative anche con il Valencia per cercare di assicurarsi Murillo, ex difensore dell’Inter.

Forlans non sarà un giocatore del Napoli: stando a quanto si dice dall’Inghileterra il Villarreal e il West Ham avrebbero trovato un accordo sui 27 milioni di euro. Sembrerebbe, invece, molto vicina la cessione di Hysaj vista l’offerta di 15 milioni di euro da parte dell’Atletico Madrid. C’è ancora distanza dalla richiesta del patron azzurro, circa 10 milioni di euro, ma l’impressione è quella che si possa chiudere al più presto. Fonseca, neo tecnico della Roma, vorrebbe con lui nell’avventura capitolina Fred, passato la scorsa estate dallo Shakhtar al Manchester United per 60 milioni di euro.