Calciomercato Serie A: Roma su Rui Patricio e Xhaka, Lazio affonda per Kostic

Roma vicina a Rui Patricio e Xhaka, la Lazio su Kostic. Buffon è ufficialmente un giocatore del Parma, mentre il Milan riscatta Tomori

ROMA – Mentre gli europei stanno per entrare nella fase centrale della competizione, le società e i procuratori di Serie A sono a lavoro per creare le squadre per la prossima stagione. La Roma ha trovato l’accordo con il portiere Rui Patricio e ora sta cercando l’intesa con il Wolverhampton. La società inglese chiede dai 12 ai 15 milioni di euro ma, al momento, i giallorossi ne hanno offerti 8. La sensazione è che si possa chiudere sui dieci milioni di euro più eventuali bonus. i capitolini sono molto vicini anche a Xhaka, centrocampista dell’Arsenal: l’offerta dei Friedkin sarebbe arrivata, grazie ai bonus, intorno ai 20 milioni di euro che sarebbe una cifra gradita ai gunners.

Lotito sta lavorando per la nuova Lazio di Sarri e, in queste ore, sta diventando concreto l’arrivo nella capitale di Kostic, esterno attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. In queste ore la società tedesca è a Roma per chiudere l’affare: si parla di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato sui venti milioni di euro. I biancocelesti, inoltre, hanno rinnovato il contratto a Radu fino al 2023, il giocatore era stato accostato all’Inter negli scorsi giorni. Gianluigi Buffon, a partire dal prossimo primo luglio, non sarà più un portiere della Juventus.

L’ex numero 77 bianconero ha firmato, infatti, un biennale con il Parma che riabbraccerà il giocatore dopo vent’anni. Sottil tornerà alla Fiorentina che lo ha contro riscattato dal Cagliari per tredici milioni e mezzo. Il Torino continua a lavorare su Junior Messias: la società granata, in queste ore ,avrebbe alzato l’offerta a 7 milioni di euro, ma ha anche dichiarato di non voler andare oltre e di non partecipare ad eventuali aste per il giocatore. Fikayo Tomori è ufficialmente un giocatore del Milan: la società rossonera ha versato nelle casse del Chelsea i 28 milioni di euro necessari per il riscatto del difensore centrale.