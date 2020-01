La situazione del calciomercato nel campionato di Serie A all’inizio del 2020: tanti gli acquisti, tante le cessioni e le trattative ancora aperte

ATALANTA: Probabile acquisto di Elias Cobbaut, difensore dell’Anderlecht e di Mattia Caldara dal Milan. In uscita Simon Kjaer, probabilmente verso la Sampdoria. I big restano tutti, Musa Barrow è ad un passo dal Bologna.

BOLOGNA: Molto probabili gli acquisti di Barrow e Ibanez dall’Atalanta e di Vignato dal Chievo. Svanberg e Tomiyasu richiesti in Inghilterra e Germania ma la dirigenza li reputa incedibili.

BRESCIA: Arriva Simon Skrabb (attaccante) dal Norrkoping per 2,8 mln. Matri vuole restare al Brescia nonostante le voci circolanti circa un trasferimento.

CAGLIARI: Blindato Nandez; Simone Aresti è tornato all’Olbia a titolo definitivo. Tonelli rimane il nome più gettonato per i sardi.

FIORENTINA: Dopo il pareggio con il Bologna, Commisso dice “Devo parlare con i miei. C’è l’intenzione di fare qualcosa, di spendere per rinforzare la squadra. Ma non so quando arriveranno i rinforzi”.

GENOA: Borini dal Milan è un nome caldo delle ultime ore, Goldaniga finisce la sua esperienza in liguria mentre è iniziata quella di Mattia Destro . Ufficiale l’acquisto di Perin che si è già dimostrato fondamentale per la vittoria contro il Sassuolo, si complica per Michal Krmencik il Viktoria Plzen chiede 6 mln per l’attaccante. In uscita Pinamonti.

HELLAS VERONA: Nel mirino Dimarco, giovane terziono dell’Inter. Luigi Vitale verso la Serie B, l’ultima idea è Pinamonti dal Genoa.

INTER: Prosegue la trattativa con il Barcellona per Vidal. Intanto si pensa a Eriksen, in scadenza con il Tottenham. Probabili le partenze di Gabigol, Godin e Politano con le quali si potrebbe finanziare l’acquisto del cileno. Ultime notizie, si vocifera anche un’idea Pogba.

JUVENTUS: Soffiato Kuluselvski all’Inter, i prossimi nomi sono Emerson, Menieur e Kurzawa. Intanto c’è un interessamento da parte del PSG per Douglas Costa, che porterebbe parecchi soldi alle casse juventine.

LAZIO: Michael Krmencik, attaccante classe ’93 del Viktoria Plzen è un obiettivo su cui sono anche Juve e Milan. Durmisi è andato al Nizza, Berisha è in uscita, così come anche i due Anderson.

LECCE: Deiola è quasi sicuramente giallorosso, in uscita non ci sono molti nomi, se non quello di Farias, per finanziare un eventuale acquisto di Riccardo Saponara. In difesa invece si fa insistente il nome di Koffi Djidji del Torino come rinforzo per la zona centrale.

MILAN: Oltre al grande colpo Ibrahimovic, Maldini e Boban sono al lavoro per Todibo, cercando di ridurre le differenze tra domanda e offerta e togliendo il diritto “de recompra” in caso di esplosione del difensore francese, prosegue il tira e molla con il Barcellona. Dopo il pareggio interno con la Samp sono molti i nomi di cui si parla in uscita: Piatek, Kessie, Suso e Paqueta. Si calcolano in tutto, circa 100 mln per il rifacimento della squadra.

NAPOLI: Si pensa ad uno scambio tra Fernando Llorente e Matteo Politano. Si pensa anche ad un ritorno in Europa di Yannick Ferreira Carrasco oltre alle voci di Vertonghen e Stanislav Lobotka.

PARMA: Manca poco per l’acquisto di Kurtic dalla Spal. In difesa è molto vicino il laterale mancino del Brescia Felipe Curcio, classe ‘93; altro nome è quello di Luca Siligardi.

ROMA: A Petrachi piace Ibanez dell’Atalanta, ma in corsa c’è anche Medina. Sulla fascia destra si pensa a Hysaj ed è stato fatto il nome di Iacoponi. Il sogno rimane quello dell’acquisto di Tonali o Mertens. Kolarov ha rinnovato il suo contratto.

SAMPDORIA: Nel post partita di Milan il mister Ranieri ha detto «Non voglio giocatori che arrivano per la prima volta in Serie A, ma gente che conosce il campionato. Se viene qualcuno sono contento, altrimenti non mi metto a piangere». L’obiettivo principale è Defrel del Sassuolo.

SASSUOLO: La Roma bussa per Caputo, ma deve prima cedere Kalinic. Potrebbe andare via Defrel mentre si avvicina il nome di Farias.

SPAL: Moncini in partenza e Paloschi nel mirino del Pescara, si cercherà una punta abile nel gioco aereo, da affiancare a Petagna. Si pensa a Birsa in uscita dal Cagliari.

TORINO: Besiktas su Zaza ma il toro fa capire che non è sul mercato; Interessi per il terzino classe 1998 del Barcellona Waguè, si parla di prestito. In arrivo Mukiele dalla primavera.

UDINESE: L’Inter si fa rivedere per De Paul. Negli ultimi giorni, caldi i nomi di Ljajic, Edera e Parigini. In difesa c’è l’ipotesi Barba, che potrebbe tornare in Italia dal Valladolid. Ci sono richieste per Fofana e Okaka.