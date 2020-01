Premier League 2019-2020: la presentazione della ventiduesima giornata

Il programma delle venti squadre di Premier League nella ventiduesima giornata della stagione 2019/2020: si inizia con Sheffield United – West Ham e si conclude con Aston Villa – Manchester City. Il big match sarà la sfida tra Mourinho e Klopp

LONDRA – Venerdì sera 10 gennaio avrà inizio la ventiduesima giornata del massimo campionato inglese, la Premier League, che si aprirà con il match tra Sheffield United e West Ham alle ore 21.

Il big match di giornata sarà la sfida tra il Tottenham dello Special One Mourinho e la capolista Liverpool di Klopp il giorno 11 gennaio alle ore 18,30. I padroni di casa arrivano da due sconfitte, un pareggio ed una vittoria negli ultimi quattro turni tra Natale e l’Epifania rimanendo comunque in zona Europa con 30 punti, mentre gli ospiti mantengo saldamente la vetta della classifica grazie anche alle ultime tre vittorie consecutive negli ultimi tre turni e dovranno ancora recuperare il match pre-natalizio contro il West Ham, non disputato, per aver partecipato e vinto il Mondiale per Club contro il Flamengo.

Il Leicester, secondo in classifica, se la vedrà in casa contro il Southampton in data 11 gennaio alle ore 16. Il Manchester City, terzo in classifica, chiuderà la giornata di Premier in trasferta contro la neo promossa Aston Villa domenica 12 gennaio alle ore 17,30. Altre sfide interessanti saranno quelle tra il Manchester United, che in casa, ospiterà il fanalino di coda Norwich e il Chelsea, quarto in classifica, allo Stamford Brigde ospiterà il Burnley.

Il programma completo della ventiduesima giornata di Premier League 2019-2020

Venerdì 10 gennaio

Sheffield United – West Ham ore 21

Sabato 11 gennaio

Crystal Palace – Arsenal ore 13,30

Everton – Brighton ore 16

Leicester – Southampton ore 16

Manchester United – Norwich ore 16

Chelsea – Burnley ore 16

Wolverhampton – Newcastle ore 16

Tottenham – Liverpool ore 18,30

Domenica 12 gennaio