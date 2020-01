Riconoscimento miglior calciatore dicembre 2019 a Milinkovic-Savic

Il centrocampista della Lazio ha ottenuto il riconoscimento per il miglior calciatore del mese di dicembre della Serie A TIM stagione 2019-2020

ROMA – La Lega Serie A ha istituito, a partire da questa stagione sportiva, il riconoscimento per il miglior calciatore di ogni mese della Serie A TIM. Il premio MVP di dicembre è stato assegnato al calciatore della Lazio Sergej Milinkovic—Savic.

La classifica finale è stata redatta secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 21 biancoceleste di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

una performance di efficienza tecnico-tattica del 95% e lisica del 92%;

una percentuale di riuscita superi ore al 50 o/ nei passaggi ad altissima difficoltà;

una capacità di superare positivamente tutti i duelli 1 vs 1 affrontati;

un indice di aggressività del 95 o/o (il valore pi ù alto fatto registrare i n questa stagi one) e un’effi ci enza del 92% nel pressi ng difensivo.

“Milinkovic-Savic ha contribuito con le sue prestazioni a trascinare la Lazio nell’attuale striscia di successi consecutivi. Un centrocampista completo, in grado di incidere sia nella fase difensiva con recuperi decisivi, sia in quella offensiva con i suoi gol e assist per i compagni”, ha d i chi a rato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A.

Sergej Milinkovic-Savic sarà premiato sabato 11 gennaio allo stadio Olimpico di Roma, prima della partita contro iI Napoli in programma alle ore 18.00.