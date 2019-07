Calciomercato Serie B: Kragl vicino al Benevento, Ventura chiede Embalo

Le ultime del calciomercato in Serie B al primo luglio. Il Benevento è vecino a Kragl, mentre la Salernitana punta Embalo. L’Empoli prova a fare spesa nel Palermo, infatti, sono tre i giocatori rosanero che piacciono ai toscani.

BENEVENTO – Anche in Serie B, così come nel massimo campionato italiano, il calciomercato è entrato nel vivo e le trattative si fanno sempre più interessanti. Il Benevento sta chiudendo per Oliver Kragl: il giocatore, ormai ex Foggia, è ad un passo dagli stregoni che sono riusciti a battere la concorrenza della SPAL. Ventura ha già fatto le prime richieste alla società della Salernitana: vista la situazione del Palermo, l’ex ct azzurro, gradirebbe l’approdo di Embolo in granata.Ovviamente sullo svizzero ci sono molti club e potrebbe partire anche un’asta. I campani in queste ore hanno anche chiuso per Mirko Esposito, terzino ex Siena. Le intenzioni dell’Empoli sono ben chiare e tornare subito in Serie A è l’obbiettivo principale, per centrare la promozione i toscani starebbero puntando tre giocatori del Palermo(la situazione societaria dei rosanero fa gola a molti).

Brignoli, Moreo e Pirelli sarebbero nel mirino della società che è pronta a versare diversi milioni nelle casse dei siciliani. Oltre ai giocatori rosanero la società biancoblu starebbe pensando anche a Di Carmine dell’Hellas Verona, squadra recentemente promossa in Serie A dopo aver vinto i play-off. Il Crotone ha ufficializzato gli acquisti di Messias, svincolato dal Gozzano, e Viscovo, ex Avellino. La Juve Stabia acquista a parametro zero Addae: il giocatore ventiseienne si è svincolato dall’Ascoli ed andrà a rinforzare le vespe. Il Pescara potrebbe prelevare un giocatore in Serie A visto l’interesse mostrato per Sala. Il terzino è stato recentemente ceduto dall’Inter al Sassuolo e, quest’ultimi, potrebbero girare in prestito il classe ’99 agli abruzzesi.