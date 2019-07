Ben quattro gli incontri in programma oggi. Nella notte si è giocata la Gold Cup, la Copa Bicentenario in Perù e una partita di MLS in USA

Lunedì 1° luglio che si apre con il calcio d’oltre oceano. Partiamo dalla Gold Cup che ha visto il successo degli USA contro il Curacao per 1-0. Decide il match una rete di McKennie su assist di Pulic al 25′ del primo tempo. In Perù invece si è giocata la Copa Bicentenario. Finisce in partià tra A. Lima e Melgar mentre nella MLS in USa 1-0 a domicilio del Portland Timbers contro l’FC Dallas. Fari puntati sulla Coppa d’Africa con l’ultima giornata della fase a gironi. Ben quattro gli incontri in cartellone, due alle 18 e due alle 21. Andiamo a vedere di seguito i risultati aggiornati in tempo reale dei principali incontri del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

