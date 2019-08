Calciomercato Serie B: la situazione al 14 agosto

Gli ultimi colpi del mercato cadetto: Calaiò verso l’Avellino. L’Entella ufficializza il prestito di Nagy dal Sassuolo e il Frosinone accogli Rohden. Di seguito tutte le trattative al 14 agosto

Il 23 agosto partirà la Serie B e le squadre puntano a chiudere le ultime trattative per farsi trovare pronte ai nastri di partenza. Il Frosinone ha chiuso con il Crotone per Rohden assicurandosi il centrocampista fino al 30 giugno 2022. Per quanto riguarda, invece, il reparto avanzato il nome caldo è quello di Falcinelli, ma al momento la trattativa è abbastanza complicata. Il Benevento, invece, starebbe ai dettagli con la Juventus per Mavididi: l’attaccante classe 1998 nella scorsa stagione ha militato in Serie C con la squadra U23 dei bianconeri siglando 6 reti in 32 gare. Inoltre, i sanniti, sono alla ricerca di un portiere per la prossima stagione, al momento i due nomi più accreditati sono Leali e Provedel. L’Entella ha chiuso per il prestito di Nagy dal Sassuolo, il giocatore classe 2001 sarà in forza ai liguri fino a fine stagione. Il Chievo potrebbe cedere i fratelli Vignato: sui talenti clivensi, nelle ultime ore, sarebbe piombata la Lazio. Emmannuel Vignato è classe 2001 ed ha già qualche presenza con gol in Serie A, mentre il più piccolo ha appena 15 anni ma su di lui ci sono già numerosi club. La Salernitana potrebbe salutare Emanuele Calaiò: l’attaccante originario di Palermo non è sicuro di proseguire la sua avventura con i granata e, per questo motivo, l’Avellino avrebbe bussato alla porta della società di Lotito per prelevare il giocatore. La Juve Stabia riapre la pista che porta a Castaldo, l’attaccante è ora in forza alla Casertana e gradirebbe un salto di categoria.