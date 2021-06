Calciomercato Serie B 2021/2022: le trattative dei club

In attesa che il calciomercato in Serie B si apra, i club continuano a portare avanti le trattative. Monza, Balotelli verso l’addio? Lombardi sulle tracce del nigeriano Simy

MILANO – Al via il calciomercato in Serie B: nonostante non sia ancora partito ufficialmente, e non lo farà prima di giovedì 1° luglio 2021, i club si stanno già muovendo per aggiudicarsi il meglio disponibile sulla piazza. Tiene banco il Monza di Mario Balotelli, il cui destino non è ancora ben definito. Di seguito le principali manovre dei club.

Monza

Dopo la mancata promozione in Serie A, in casa Monza si lavora per ricostruire la squadra e per colmare il gap in vista della stagione 2021-2022. A tal proposito Adriano Galliani è già al lavoro per garantire a Giovanni Stroppa una rosa all’altezza delle aspettative: nonostante un (possibile?) addio da parte di Mario Balotelli. In attesa di chiarire la situazione, il club lombardo sembra comunque sulle tracce di Simy, l’attaccante nigeriano del Crotone. Che a Monza potrebbe fare molto bene, fermo restando che il presidente Gianni Vrenna non lo lascerà partire per meno di una cifra che si aggira sui 15 milioni, considerando la qualità del calciatore.

Parma

Dopo la retrocessione, piuttosto amara, in casa Parma si prepara la ripresa in vista del nuovo campionato. E a proposito di calciomercato, sembra che i ducali abbiano messo nel mirino il polacco Adrian Benedyczak, attaccante che al momento milita nel Pogon Szczecin. Benedyczak ha 21 anni e dall’alto del suo metro e 91 centimetri di altezza, potrebbe essere la punta di diamante della formazione di Roberto D’Aversa. Secondo fonti vicine al club ducale, sembra che la trattativa sia in fase piuttosto avanzata, e a breve potrebbe arrivare una comunicazione ufficiale.

Benevento

Ipotesi rinnovo per Gianluca Lapadula. Secondo alcuni, infatti, nonostante anche il club sannita sia retrocesso nel corso della stagione di Serie B 2020-2021, il giocatore italo-peruviano potrebbe rinnovare per via del gran numero di club che lo ingaggerebbero senza pensarci troppo. Oltre a Lapadula, sembra che il Benevento sia vicino anche all’ingaggio di Salvatore Elia – uno degli artefici della promozione del Perugia – e di Giacomo Calò. Quest’ultimo – centrocampista classe 1997 del Genoa, ma in prestito al Pordedone – è una vecchia conoscenza e uno dei fedeli talenti valorizzati dal nuovo ct dei sanniti, Fabio Caserta.

Chievo

Il Chievo è in cerca di un attaccante: stando ai principali media nazionali, sembra che i gialloblù abbiano messo nel mirino il giovane portoghese della Juventus U23 Felix Correia. Al momento, tuttavia, sembra che la trattativa si sia arenata per dei problemi non specificati. Inoltre il club veneto sembra sia interessato anche all’ingaggio di Michele Marconi del Pisa.

Brescia

Anche il Brescia è in attesa di concludere qualche affare. Affare che potrebbe verosimilmente portare a una promozione in Serie A, in caso di di esiti favorevoli. In particolare, sembra che il club lombardo – che per la stagione 2021-2022 sarà guidato da Filippo Inzaghi – sia molto interessato ai giocatori Nicolas Viola e Pasquale Schiattarella. I due, che lo scorso anno sono stati retrocessi in forza con il Benevento, potrebbero verosimilmente lasciare il club sannita.