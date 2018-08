Roma: ecco N’Zonzi. Sassuolo e Frosinone, che colpi!

La Roma acquista N’Zonzi, Sassuolo e Frosinone fanno spesa nelle Big europee. Il futuro di Rabiot si deciderà nelle prossime ore

MILANO – Sale il fermento per l’inizio del campionato e di conseguenza i vari club si muovono per chiudere gli ultimi colpi. La Roma accoglie Steven N’Zonzi: il campione del mondo è sbarcato nelle capitale per 26,65 milioni euro (ovvero l’intera clausola rescissoria) e si legherà al club giallorosso per le prossime 4 stagioni e riceverà uno stipendio di 4 milioni di euro l’anno. La Lazio durante l’arco della giornata ha subito un serio attacco del Real Madrid per Milinkovic-Savic. Il patron biancocelste, Claudio Lotito, ha resistito all’assedio confermando che il serbo non lascerà Roma per cifre inferiori a 150 milioni di euro. Inoltre rimane ancora viva la pista Lazzari: 6 milioni più Basta e Cataldi è la formula per arrivare all’esterno spallino. Colpo del Frosinone: Joel Campbell vestirà la maglia ciociara per le prossime tre stagioni. Le cifre dell’affare non sono ancora note, ma sicuramente l’attaccante costaricaricano si trasferirà in Italia. Colpo ad effetto anche per il Sassuolo che si aggiudica Marlon dal Barcellona. Il centrale difensivo, che nell’ultima stagione ha militato nel Nizza, arriverà in neroverde per 12 milioni di euro. Il Chievo chiude l’acquisto di Barba dallo Sporting Gijon: l’ex Empoli ha firmato un contratto che lo legherà ai clivensi fino al 2022. Il costo totale dell’operazione si aggira sui 3 milioni euro che i veneti verseranno nelle casse spagnole.

Le trattative all’estero

Continua la telenovela Rabiot. Il centrocampista del Paris Saint-Germain ha dichiarato di non sapere se il suo futuro sarà a Parigi o altrove. Sul giocatore è forte l’interesse di Barcellona e Juventus, con il Liverpool che resta alla finestra per gennaio. I bianconeri potrebbero bussare alla porta dei parigini nelle ultime ore di venerdì tentando di mettere la ciliegina sulla torta di un mercato sensazionale. Per i “blaugrana” si tratterebbe di trovare un altro centrocampista dopo l’acquisto di Vidal. Per chiudere serviranno all’incirca 50/60 milioni di euro, davanti ai quali i francesi potrebbero cedere nelle ultime ore disponibili per vendere il giocatore.