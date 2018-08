Le statistiche e i precedenti di Real Madrid-Atletico Madrid, incontro valido per la Supercoppa Europea 2018.

TALLINN – Questa sera alle ore 21, in quel di Tallin, si giocherà la Supercoppa Europea tra Real Madrid e Atletico Madrid. Le due compagini sono pronte ad affrontarsi per il primo vero trofeo di questa stagione. Da una parte ci sono le Merengues che, in questa estate molto vivace, hanno dato l’addio a Ronaldo e Zidane ed il benvenuto a Lopetegui. La scorsa stagione si è chiusa in maniera idilliaca per Ramos e compagni che hanno conquistato la terza Champions League consecutiva battendo il Liverpool a Kiev. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine di Simeone che ha chiuso la scorsa stagione con la vittoria in Europa League grazie al secco 3-0 inflitto al Marsiglia. Stagione decisamente positiva per i Colchoneros che, in campionato, hanno chiuso in seconda posizione dietro al Barcellona. Ci sarà da divertirsi nel derby di Madrid che vale la Supercoppa Europea.

Real Madrid-Atletico Madrid: statistiche e precedenti

Il Real Madrid partecipa per la settima volta alla Supercoppa UEFA (V4 S2); dopo aver perso le prime due, ne ha vinte quattro.

Elenco completo dei risultati:

1998: Chelsea – Real Madrid 1-0 (Poyet 83′)

2000: Real Madrid – Galatasaray 1-2 dts (Raúl 79′; Jardel 41′ rig. 102′)

2002: Real Madrid – Feyenoord 3-1 (Paauwe aut. 15′, Roberto Carlos 21′, Guti 60′; Van Hooijdonk 56′)

2014: Real Madrid – Sevilla 2-0 (Ronaldo 30′ 49′)

2016: Real Madrid – Sevilla 3-2 dts (Asensio 21′, Ramos 90’+3, Carvajal 119′; Vázquez 41′, Konoplyanka 72′ rig.)

2017: Real Madrid – Manchester United 2-1 (Casemiro 24′, Isco 52′; Lukaku 62′)

L’Atletico è alla terza partecipazione in Supercoppa UEFA, sempre negli ultimi nove anni.

L’Atlético ha conquistato due successi su due, sempre a Montecarlo:

2010: Internazionale – Atlético 0-2 (Reyes 62′, Agüero 83′)

2012: Chelsea – Atlético 1-4 (Cahill 75′; Falcao 6′ 19′ 45′, Miranda 60′)

L’Atletico può diventare la prima squadra a collezionare tre vittorie su tre. Attualmente è a pari merito con Anderlecht, Juventus e Valencia con due su due.

Questo sarà il decimo confronto tra le due squadre. Gli altri nove risalgono alla Coppa dei Campioni, comprese le finali di UEFA Champions League 2014 e 2016 vinte dalla merengues. Il Real ha sempre avuto la meglio, anche nelle sfide con gare di andata e ritorno.