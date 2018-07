Calciomercato, la trattativa Bonucci – Caldara

Per Bonucci si profila un ritorno in bianconero tramite ina operazione che potrebbe portare anche Caldara alla corte di Gattuso. I trasferimenti di giornata

MILANO – Sono ore calde per il futuro di Leonardo Bonucci e Mattia Caldara. Per il centrale rossonero non è, infatti, da escludere un possibile ritorno nella Juventus dopo l’addio che ha portato molte polemiche lo scorso anno. Nella trattativa potrebbe rientrare anche Caldara come contropartita tecnica, con il Milan che gradirebbe il difensore ex Atalanta. I bianconeri si stanno muovendo anche su Godin, al giocatore dell’Atletico sarebbe stato offerto un triennale da 6 milioni l’anno. Continua intanto lo scontro Roma-Barcellona riguardante Malcom. Dopo l’ufficialità del trasferimento in blaugrana dell’attaccante brasiliano , la Roma ha dichiarato di voler agire legalmente sul fatto accaduto. Niang potrebbe salutare il Torino: il Nizza si è fatto avanti sul giocatore mettendo sul piatto 15 milioni di euro per il Senegalese con i granata propensi ad accettare l’offerta. Pasalic è arrivato in Italia per sostenere le visite mediche con l’Atalanta. L’ex rossonero arriva in prestito con diritto di riscatto fissato sui 15 milioni di euro. Il Napoli ha raggiunto l’accordo con il PSV per Arias: agli olandesi andranno 10 milioni più bonus per il terzino. La Sampdoria ha chiuso per Defrel: prestito oneroso, 1,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 18. La Lazio si avvicina molto a Correa: sarebbe lui il sostituto di Felipe Anderson. Sempre più in uscita dai biancocelesti Caicedo e Lukaku. Sul primo forte interesse sia del Bursaspor che dell’America, sul secondo si è fatto avanti l’Everton con un’offerta di 9 milioni di euro.

Le trattative all’estero

Il Fulham colpisce ancora: acquistato André Schürrle. Secondo alcune indiscrezioni il tedesco si trasferirà nella squadra londinese e già oggi potrebbe sostenere le visite mediche. Acquisto monstre anche dell’Everton che si assicura Richarlison per 56 milioni di euro. Il giovane talento classe ’97 è in arrivo dal Watford. Lo Sporting si avvicina molto a Milan Badelj con il procuratore del giocatore che si troverebbe a Lisbona in queste ore. Il Real Madrid ha provato ad avvicinarsi a Christian Pulisic, classe 1998, del Borussia Dortmund. I giallo-neri hanno però alzato il muro dichiarando che il giocatore si muoverà dalla Germania solo per 60 milioni di euro.