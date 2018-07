Sheffield United – Inter 1-1, il tabellino: in gol Icardi

Finisce in parità l’amichevole tra Sheffield United e Inter. Botta e risposta tutto nel primo tempo tra le due squadre con padroni di casa che la bloccano al 28′ quando Fleck pesca McGoldrick. Ma il vantaggio dura poco più di sette minuti perchè su verticalizzazione di Martinez per Candreva arriva il suo assist rasoterra per l’accorrente Icardi che colpisce nella porta sguarnita. L’attaccante nerazzurro ha altre due chance sempre nel primo tempo ma non le sfrutta a dovere.

Nota dolente lo stop di Dalbert dopo appena 10 minuti che ha portato Spalletti a passare al 4-4-2. Al termine del match il tecnico nerazzurro ai microfoni di Inter TV ha mostrato la sua soddisfazione per aver tenuto il passo di un avversario già in ottime condizioni atletiche. Buoni segnali da Lautaro in uno ruolo non propriamente suo. Un gioco in verticale che può esaltare le doti di Icardi. Su Dalbert non sembra niente di preoccupante il suo infortunio alla spalla. Prossimo impegno con il Chelsea del neo tecnico azzurro Sarri.

Sheffield United – Inter 1-1, il tabellino

SHEFFIELD UNITED (3-5-2): Henderson (dal 1’ s.t. Moore); Basham, Egan (dal 26’ s.t. Stearman), O’Connell; Baldock (dal 33’ s.t. Freeman), Fleck, Evans, Lundstram (dal 15’ s.t. Duffy), Stevens; Clarke (dal 33’ s.t.Sharp), McGoldrick (dal 26’ s.t. Holmes). A disposizione: Lavery, Norrington-Davies. Allenatore: Wilder

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij (dal 24’ s.t. Ranocchia), Skriniar, Dalbert (dal 10’ p.t. Roric); Gagliardini, Asamoah; Emmers (dal 42’ s.t. Pompetti), Lautaro (dal 33’ s.t. Colidio), Candreva (dal 18’ s.t. Zappa); Icardi (dal 33’ s.t. D’Amico). A disposizione: Padelli, Berni, Dekic, Nolan, Demirovic, Gavioli. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Bankes

Assistenti: Wilson – Mainwaring

Reti: McGoldrick (S) al 28’, Icardi (I) al 35’ p.t.