Serie B – Il punto della situazione sulle trattative in corso

Il Crotone prende Marchizza dal Sassuolo mentre il Carpi ufficializza gli arrivi di Tutino e Machach dal Napoli

CROTONE – Tra un mese esatto avrà inizio la Serie B con tante sorprese e novità. I vari direttori sportivi sono al lavoro per rinforzare le rose con acquisti più mirati possibile. Voglia di rivincita e riscatto per alcuni club, ma anche di sorprendere e meravigliare per altri. Come il caso del Crotone che dopo aver evitato due anni fa la retrocessione, non è purtroppo riuscito nuovamente nell’impresa quest’anno, dovendo dire addio alla serie A. I calabresi ripartiranno dalla B con la speranza di puntare subito in alto e riconquistare il massimo campionato nel giro di un anno.

Per questo hanno messo a segno colpi importanti come l’ultimo arrivato proprio tre giorni fa dove è stato definito l’arrivo del difensore classe 1998 Riccardo Marchizza, cresciuto nelle giovanili della Roma e che nell’ultima stagione ha indossato la maglia dell’Avellino. Per il difensore i calabresi hanno battuto la concorrenza del Palermo presentando un’offerta più congrua. Doppio colpo del Carpi che ha ufficializzato due arrivi in prestito dal Napoli: si tratta dell’attaccante classe 1996 Gennaro Tutino, arrivato dopo una splendida stagione vissuta con la maglia del Cosenza, culminata con la strabiliante promozione in serie B da parte dei calabresi e del centrocampista classe 1996 Zinedine Machach. Il francese prelevato a gennaio dal Tolosa non è mai riuscito a scendere in campo con Maurizio Sarri. Adesso la possibilità di farsi un pochino le ossa nel campionato cadetto con la maglia dei biancorossi.

Sempre via Napoli è arrivato al Benevento Insigne, non Lorenzo ma il fratellino Roberto come anticipato nei giorni scorsi. Il club campano ha reso ufficiale l’acquisto dell’attaccante come si legge nel sito del club: “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con la SSC Napoli per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione del calciatore Roberto Insigne”. Nuova avventura per Roberto che cercherà di spingere il Benevento verso una nuova promozione dopo aver ottenuto la serie A con il Parma.