Serie A – Il Chievo evita la retrocessione, il Crotone non ci sta

Il Tribunale Federale l’improcedibilità nei confronti del club veneto per la vicenda delle plusvalenze fittizie, pronto il ricorso del Crotone.

VERONA – Sospiro di sollievo per il Chievo che evita la retrocessione nel campionato cadetto. Il Tribunale Federale, questa mattina, ha dichiarato l’improcedibilità nei confronti del club veneto per la vicenda delle plusvalenze fittizie con il Cesena a causa di un vizio di forma. Gli atti sono stati restituiti alla Procura federale, che aveva chiesto 15 punti di penalizzazione nella stagione 2017-2018, e che deve ora decidere se istruire di nuovo un procedimento. La Procura presenterà appello, ma se il verdetto sarà confermato anche in secondo grado, il procedimento dovrà ricominciare daccapo, con nuovi deferimenti, a patto che si celebri entro 90 giorni dai primi, datati 25 giugno.

Il Chievo dunque, a meno di clamorosi ribaltoni, parteciperà regolarmente al prossimo campionato di Serie A. Nulla da fare per il Crotone che, però, non ha intenzione di arrendersi come dimostrano le parole degli avvocati del club pitagorico, Giancarlo Pittelli e Elio Manica: “Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società FC Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni. a seguito della dichiarazione di improcedibilità contro il Chievo Verona per un errore tecnico nella mancata audizione del presidente Luca Capedelli, venga subito istruito il nuovo procedimento.

Il Tribunale federale, infatti non ha assolto la società clivense, ma ha rinviato gli atti alla Procura per rifare tutta la procedura da capo ed in modo corretto. Viene chiesto di procedere con immediatezza alla spedizione della convocazione in favore degli incolpati richiedenti l’audizione e di instaurare, con l’urgenza che la gravita’ della situazione impone, un nuovo procedimento che consenta di pervenire alla decisione giurisdizionale in tempi compatibili con gli adempimenti propedeutici al regolare avvio del campionato della massima serie” E infine: “Giova segnalare alla sua attenzione che i fatti gravissimi posti a fondamento del deferimento della società A.C. Chievo Verona sono i medesimi gia’ oggetto di accertamento da parte del Tribunale Federale che ha deciso la posizione della societa’ A.C. Cesena”