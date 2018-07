Higuain conteso tra Milan e Chelsea; Lazio su Howedes

L’attaccante argentino ancora conteso tra Chelsea e Milan, che pensa a Morata come alternativa. Lazio su Howedes ma deve battere la concorrenza del Galatasaray

MILANO – Il Napoli acquista Sabaly dal Bordeaux, escludendo così l’arrivo di Arias che sembrava già tinto di azzurro. Il calciatore francese, essendo comunitario, potrebbe permettere l’arrivo di Ochoa dallo Standard Liegi. Sembra non volersi fermare la Lazio che nelle ultime ore ha messo nel mirino Benedikt Howedes. L’ex bianconero piace molto al Galatasaray, che è in netto vantaggio rispetto a altre squadre, ma il club biancoceleste potrebbe inserirsi nella trattativa. Sembra ad un passo dall’Inter Sime Vrsaljko con la società nerazzurra che lavora sui bonus con l’Atletico Madrid. Si tratterebbe di un prestito oneroso, tra i 7 e gli otto milioni di euro, con un diritto di riscatto sui 18. La Roma rischia di vedersi prendere da sotto gli occhi un altro obbiettivo dal Barcellona. Questa volta si tratterebbe di Steven Zonzi che sembrava molto vicino ai giallorossi, ma nelle ultime ore sembra che si sia inserito il Barcellona che farebbe sul serio. Sembra sempre più lontano da Torino il futuro di Gonzalo Higuain: l’argentino piace molto al Chelsea e al Milan con gli inglesi in vantaggio sui rossoneri. Qualora non si concretizzasse la pista “Pepita” per il Milan si penserà a Morata. La Sampdoria acquista Defrel dalla Roma in prestito oneroso (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato sui 18 milioni.

Il calciomercato estero

Il Werder Brema acquista Davy Klaassen dall’Everton per 13,5 milioni di euro. Curioso come i Toffees , lo scorso anno, abbiamo pagato il giocatore 30 mln rivendendolo a meno della metà. Intanto tra tutti i pretendenti sarà il Monaco ad aggiudicarsi Golovin. Al CSKA Mosca andranno circa 30 milioni di euro, mentre il giocatore firmerà un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione. Il Manchester United è pronto a rilanciare su Harry Maguire: il Leicester ha già rifiutato un offerta di 70 milioni di sterline per il difensore, ma ora i “red devils” sarebbero pronti a metterne sul piatto 90. L’ex Roma Jonathan Silva vestirà , nella prossima stagione, la maglia del Leganes.