L’elenco completo delle divise delle squadre di Serie A, Serie B, Serie C

MILANO – Nella giornata di oggi, attraverso un comunicato ufficiale la Lega Calcio ha diramato le tabelle complete delle maglie delle squadre di Serie A, Serie B e Serie C. Di seguito l’elenco completo.

CAMBIO DELLE MAGLIE IN CASO DI COLORI CONFONDIBILI

Alla presente si allegano – per opportuna conoscenza – i prospetti dei colori ufficiali delle divise da gioco (maglia, calzoncini e calzettoni) delle Società di Serie A, Serie B, Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti partecipanti alla Coppa Italia 2018/2019. Le Società ospitanti sono tenute a far indossare ai propri calciatori le divise con i colori sociali segnalati a questa Lega e riportati nei prospetti allegati come 1 a divisa, mentre le Società ospitate hanno l’obbligo di sostituire la 1a divisa della propria squadra qualora i colori della stessa siano confondibili con quelli della squadra ospitante. Precisiamo in maniera tassativa che le divise dovranno essere non confondibili nella loro integralità e, pertanto, all’occorrenza, la Società ospitata sarà tenuta a sostituire anche i calzoncini e i calzettoni. Si ricorda, inoltre, che il Regolamento del Giuoco del Calcio, alla regola 4, punto 3, “Equipaggiamento dei calciatori – Portieri”, prevede che: “ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori e dagli ufficiali di gara”. Si ricorda che, in ogni caso, spetta esclusivamente all’arbitro la decisione finale sull’eventuale confondibilità dei colori delle due squadre in campo. In tal caso, l’arbitro può richiedere anche alla squadra di casa di indossare altri colori. La Commissione Arbitri Nazionale, che ci legge in copia, è invitata a dare istruzioni ai propri arbitri affinché verifichino in ogni occasione la totale distinzione dei colori fra le squadre in gara.