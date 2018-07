Juventus, parla Allegri: “Vedo troppa eccitazione, non va bene”

Le parole del tecnico della Juventus, in conferenza stampa, in vista del match contro il Benfica valido per l’International Champions Cup.

PHILADELPHIA – Giornata di vigilia per la Juventus che, dopo aver vinto contro il Bayern Monaco, giocherà contro il Benfica per il secondo incontro valido per l‘International Champions Cup. Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, presenta così la sfida: “Dopo la tournée, la squadra si troverà l’8 agosto e avremo dieci giorni per preparare l’esordio in campionato. Per noi sarà un buon test contro una squadra di livello internazionale”. Sulla formazione di domani aggiunge: “Domani giocheremo con il 4-4-2, con Cancelo a destra, Beruatto a sinistra, Chiellini in mezzo e devo scegliere l’altro centrale. Quindi Pjanic, Khedira, Marchisio, poi Bernardeschi, Favilli e Pereira. In porta giocheranno un tempo Szczesny e uno Perin”.

Infine una battuta su Ronaldo e la troppa eccitazione, secondo il tecnico toscano: “È un valore aggiunto per noi. Ha esperienza internazionale, un grandissimo giocatore e sono felice di poterlo allenare. Questo sarà un anno ancora più difficile per noi: le squadre saranno più agguerrite perché veniamo da tante vittorie e inoltre è arrivato un giocatore straordinario come Cristiano. Affrontarlo per gli avversari sarà uno stimolo in più. Vedo troppa eccitazione in giro e questo non fa bene. Cristiano Ronaldo è un grandissimo campione, ma è la normalità. Deve essere la normalità. Cosa ci siamo detti con Cristiano quando ci siamo visti? Abbiamo parlato della felicità con cui è stato accolto e della scelta fatta, ma era un momento di vacanza per lui e non abbiamo parlato di calcio”.

