Milan, ancora fumata nera per Higuain; Napoli no a Sabaly

Ancora una fumata nera per Higuain in rossonero: l’attaccante avrebbe rifiutato il prestito oneroso. Il Napoli rinuncia a Sabaly. Le trattative di giornata

Il Milan tenta di muovere il suo mercato sia in entrata che in uscita. L’obiettivo ormai dichiarato è Gonzalo Higuain, ma l’ultima offerta, un prestito oneroso, è stata rifiutata dal calciatore. In queste ore i rossoneri si starebbero muovendo per il centrocampista del Salisburgo Samassékou. In uscita Andrè Silva, che potrebbe muoversi verso la Turchia. Sembra il Galatasaray la squadra più vicina al portoghese visto l’accordo già trovato con il Milan. L’unico ostacolo resta l’ingaggio del giocatore con i turchi che arriverebbero massimo a 3 milioni di euro. Sembrava già tutto fatto tra il Napoli e Sabaly, invece il giocatore non ha superato le visite mediche costringendo così i partenopei a ripiegare su un’altra scelta. Gli azzurri potrebbero tornate sul terzino del PSV Arias, che occuperebbe l’ultima casella da extracomunitario negando così l’acquisto di Ochoa. Dopo un lungo corteggiamento sembra concretizzarsi il ritorno alla Sampdoria di Pedro Obiang. Lo spagnolo di origini equatoguineane approderà ai blucerchiati in prestito con diritto di riscatto. Per la Roma si complica la pista N’Zonzi: il club giallorosso è a lavoro per trovare un nuovo centrocampista, ma prima deve riuscire a piazzare Gonalons. Il problema principale sarebbe proprio il giocatore che avrebbe rifiutato tutte le offerte.

Le trattative all’estero

Il Fulham continua il suo mercato stellare: trovato l’accordo con il Newcastle per Mitrovic, ai “Magpies” andranno 22,5 milioni di euro. L’Everton ha trovato l’accordo con il Barcellona per Digne. Il francese si muoverà dalla Catalogna per 20 milioni di euro più bonus. Il Wolverhampton potrebbe mettere a segno un colpo da 28 milioni: è in arrivo dal Manchester United Marcos Rojo. Questa uscita permetterebbe ai Red Devils di lanciarsi a capofitto su Harry Maguire del Leicester. Sempre il Wolves potrebbe acquistare, per sette milioni di euro, Pepe dal Besiktas. L’Olympiacos ha ufficializzato l’acquisto dello svincolato Torosidis. Il calciatore è anche una vecchia conoscenza del calcio Italiano avendo militato in Serie A con le maglie di Roma e Bologna.