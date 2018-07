Chelsea – Inter 6-5 d.c.r., il tabellino: fatale l’errore di Skriniar

Chelsea – Inter 6-5 d.c.r., il tabellino

CHELSEA: 59 Bulka (dal 1’st 1 Caballero); 21 Zappacosta (dal 1’st 28 Azpilicueta), 30 David Luiz (dal 20’st 27 Christensen) 44 Ampadu (dal 22’st 2 Rudiger),3 Alonso (dal 20’st 33 Emerson Palmieri); 4 Fabregas (dal 1′ st 14 Bakayoko), 5 Jorginho, 8 Barkley (dal 1’st 6 Drinkwater); 20 Hudson-Odoi (dal 38’st 32 Piazon), 9 Morata (dal 20’st 15 Moses), 11 Pedro (dal 20’s 19 Abraham). A disposizione: 31 Green, 17 Musonda. Allenatore: Maurizio Sarri

INTER: 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 6 De Vrij (dal 21st’ 13 Ranocchia) 37 Skriniar, 29 Dalbert (dal 38’st 67 Zappa); 5 Gagliardini, 40 Emmers (dal 1’st 10 Lautaro); 87 Candreva (dal 21’st 65 Roric), 16 Politano (dal 38’st 74 Salcedo), 18 Asamoah; 9 Icardi (dal 21’st 7 Karamoh). A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 59 Dekic, 14 Nainggolan, 20 Borja Valero, 61 Sala, 64 Nolan, 68 Demirovic. Allenatore: Luciano Spalletti

Arbitro: Rainville

Assistenti: Stein – Pasqualotti

Quarto uomo: Vernice.

Reti: al 8′ Pedro (C), al 4′ st Gagliardini (I))

Ammonizioni: D’Ambrosio (I)

Recupero: nessun minuto nel primo e 2′ nella ripresa

I rigori:

Azpilicueta (C): gol

Karamoh (I): gol

Abraham: gol

Skriniar (I): parata

Moses (C): gol

Lautaro Martinez (I): gol

Drinkwater (C): gol

Gagliardini (I): gol

Jorginho (C): gol

Ranocchia (I): gol