Calendario Ascoli 2019 – 2020

ASCOLI PICENO – L’Ascoli si prepara alla nuova stagione dove alla prima giornata sarà impegnato tra le mura amiche contro il Trapani; poi trasferta sul campo del Frosinone e di nuovo in casa contro il Livorno. Questo l’avvio di stagione di campionato per i marchigiani, che hanno esordito brillantemente nel secondo turno eliminatorio di Coppa Italia vincendo per 5-0 contro la Pro Vercelli, grazie anche a una doppietta del nuovo arrivato Scamacca. Nel prossimo turno affronteranno il Trapani che ha avuto la meglio per 3-1 al “Provinciale” contro il Piacenza. Sul fronte mercato attualmente la società è abbastanza ferma: come ha dichiarato il tecnico Brosco nei giorni scorsi, sta monitorando la situazione per un altro terzino sinistro e un centrale esperto, ma senza frenesia. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino della squadra nella prossima serie cadetta.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Ascoli-Trapani

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

Frosinone-Ascoli

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Ascoli-Livorno

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Juve Stabia-Ascoli

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Ascoli-Spezia

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Cremonese-Ascoli

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Ascoli-Pescara

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

ChievoVerona-Ascoli

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Ascoli-Virtus Entella

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Perugia-Ascoli

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Ascoli-Venezia

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Crotone-Ascoli

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Ascoli-Cosenza

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Salernitana-Ascoli

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Empoli-Ascoli

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Ascoli-Cittadella

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Pordenone-Ascoli

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Ascoli-Pisa

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Benevento-Ascoli