Calendario Catanzaro 2019 – 2020

Le partite del Catanzaro della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del campionato di Serie C, girone C

CATANZARO – “Dobbiamo migliorare qualche aspetto negativo della passata stagione. Al momento siamo indietro, lo dice il mercato. Perchè ci manca un uomo in porta (Furlan), alcuni calciatori importanti devono seguire un percorso di lavoro ritardato rispetto agli altri, in generale la squadra deve ancora definirsi totalmente”. Sono le parole dell’allenatore Gaetano Auteri a fotografare la situazione della rosa al 28 luglio. Certezze ci sono ma mancherebbero a sue dire quelle 3-4 pedine che possono far crescere il gruppo. Proprio nella giornata di ieri in arrivo l’attaccante Francesco Nicastro dalla Ternana. Il calendario della nuova stagione 2019 -2020 vede la squadra giallorossa esordire alla prima in casa contro il Teramo quindi la trasferta di Bisceglie e di Monopoli ma per il quadro completo vi rimandiamo alla programma completo qui di seguito riportato.

CALENDARIO 2019 – 2020

1ª Giornata

25 Ago 2019 – 22 Dic 2019

Catanzaro – Teramo

2ª Giornata

1 Set 2019 – 12 Gen 2020

Bisceglie – Catanzaro

3ª Giornata

8 Set 2019 – 19 Gen 2020

Monopoli – Catanzaro

4ª Giornata

15 Set 2019 – 26 Gen 2020

Catanzaro – Sicula Leonzio

5ª Giornata

22 Set 2019 – 2 Feb 2020

Viterbese Castrense – Catanzaro

6ª Giornata

25 Set 2019 – 9 Feb 2020

Catanzaro – Rieti

7ª Giornata

29 Set 2019 – 16 Feb 2020

Casertana – Catanzaro

8ª Giornata

6 Ott 2019 – 23 Feb 2020

Catanzaro – Virtus Francavilla

9ª Giornata

13 Ott 2019 – 26 Feb 2020

Reggina – Catanzaro

10ª Giornata

20 Ott 2019 – 1 Mar 2020

Catanzaro – Potenza

11ª Giornata

23 Ott 2019 – 8 Mar 2020

Bari – Catanzaro

12ª Giornata

27 Ott 2019 – 15 Mar 2020

Catanzaro – Rende

13ª Giornata

3 Nov 2019 – 22 Mar 2020

Catanzaro – Avellino

14ª Giornata

10 Nov 2019 – 25 Mar 2020

Cavese – Catanzaro

15ª Giornata

17 Nov 2019 – 29 Mar 2020

Catanzaro – Catania

16ª Giornata

24 Nov 2019 – 5 Apr 2020

Vibonese – Catanzaro

17ª Giornata

1 Dic 2019 – 11 Apr 2020

Catanzaro – Ternana

18ª Giornata

8 Dic 2019 – 19 Apr 2020

Paganese – Catanzaro

19ª Giornata

15 Dic 2019 – 26 Apr 2020

Catanzaro – Picerno