Nella notte calcio argentino e brasiliano, tra le amichevoli internazionali c’è Liverpool – Napoli nel pomeriggio

Domenica 28 luglio con la sfida di International Champions Cup, Milan – Benfica in evidenza. Tra le amichevoli tra squadre di club spicca quella tra Liverpool e Napoli di questo pomeriggio. Nella notte si è aperto il quadro della Superliga argentina con il pareggio per 1-1 tra Argentinos Jrs e River Plate. Si sono giocati anche tre incontri della Serie A brasiliana con i successi esterni di Athletico-PR e Sao Paolo rispettivamente 2-0 contro Cruzeiro e 2-1 contro Fluminense; a domicilio successo dell’Internacional, 1-0 sul Ceara. In Canada finisce 1-1 tra Edmonton e Force mentre in Cile l’Italiano supera 3-1 il Deportes Iquique. In Colombia successi per Millonarios 1-2 sul Bucaramanga, La Equidad 2-0 su Magadalena e Once Caldas 3-1 sul Pasto. 2-2 tra Hobro e Randers nella Superliga danese mentre in Ecuador vince 2-0 El Nacional sul Mushuc Runa e 2-2 tra Tecnico e Emelec. Tutti pareggi nella Liga MX in Messico, senza reti Leon – Club America e 1-1 Cruz Azul – Toluca e Tijuana – Queretaro. Chiudiamo con la MLS in USA dove nel Gruppo Est guida a 39 punti il Philadelphia Union sconfitta perà 4-0 a Montreal. Questo ha fatto avvicinare in classifica il DC United ora a meno tre e offre all’Atlanta United l’occasione per raggiunge la vetta a pari merito. Andiamo a vedere nel dettaglio tutti i risultati del giorno aggiornati in tempo reale.



Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

