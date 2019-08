Calendario Empoli 2019 – 2020

Le partite dell’Empoli della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del prossimi campionato, il match clou, gli scontri diretti

EMPOLI – Tra le squadre favorite per una pronta promozione in Serie A l’Empoli si prepara alla nuova stagione dove affronterà alla prima giornata in casa la Juve Stabia quindi subito tre gara insidiose: il big match a Verona contro il Chievo, quella a Crotone e il Cittadella rivelazione della scorsa stagione in casa. Questo l’avvio di stagione di campionato per la squadra toscana che invece giocherà il suo turno di Coppa Italia domenica 11 agosto alle 20.30 in casa contro la Reggina. Intanto la società l’8 agosto ha ufficializzato l’accordo con l’Hellas Verona per Jure Balkovec, esperto difensore sloveno nel giro della nazionale under 18, 19 fino alla 21. Andiamo a vedere nel dettaglio il cammino della squadra nella prossima serie cadetta.

CALENDARIO 2019 – 2020

Prima giornata (24/08/19 – 18/01/2020)

Empoli-Juve Stabia

Seconda giornata (31/08/19 – 25/01/2020)

ChievoVerona-Empoli

Terza giornata (14/09/2019 – 01/02/2020)

Crotone-Empoli

Quarta giornata (21/09/2019 – 08/02/2020)

Empoli-Cittadella

Quinta giornata (24/09/2019 – 15/02/2020)

Pisa-Empoli

Sesta giornata (28/09/2019 – 22/02/2020)

Empoli-Perugia

Settima giornata (05/10/2019 – 29/02/2020)

Pordenone-Empoli

Ottava giornata (19/10/2019 – 03/03/2020)

Empoli-Cremonese

Nona giornata (26/10/2019 – 07/03/2020)

Trapani-Empoli

Decima giornata (29/10/2019 – 14/03/2020)

Empoli-Spezia

Undicesima giornata (02/11/2019 – 21/03/2020)

Benevento-Empoli

Dodicesima giornata (09/11/2019 – 04/04/2020)

Empoli-Pescara

Tredicesima giornata (23/11/2019 – 13/04/2020)

Empoli-Venezia

Quattordicesima giornata (30/11/2019 – 18/04/2020)

Frosinone-Empoli

Quindicesima giornata (07/12/2019 – 21/04/2020)

Empoli-Ascoli

Sedicesima giornata (14/12/2019 – 25/04/2020)

Virtus Entella-Empoli

Diciassettesima giornata (21/12/2019 – 02/05/2020)

Empoli-Salernitana

Diciottesima giornata (26/12/2019 – 09/05/2020)

Cosenza-Empoli

Diciannovesima giornata (29/12/2019 – 14/o5/2020)

Empoli-Livorno