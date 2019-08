Gli azzurri si arrendono 2-1 a Miami ma disputano una buona gara, successo casalingo nella Serie A brasiliana per il Corinthians

Giovedì 8 agosto si è aperto con un’amichevole di lusso. A Miami in scena Napoli – Barcellona che gli azzurri che si arrendono a una rete di Rakitic a poco più di 10 minuti dalla fine. Si è giocato anche in Sud America con la vittoria casalinga del Corinthians sul Goias 2-0 per la Serie A brasiliana con reti di Urso Junior nel primo tempo e Boselli su rigore nella ripresa. Nella Liga Aguila in Colombia 2-1 dell’Ind. Medellin sul Millonarios e 2-2 tra Emelec e America de Quito per la Copa Ecuador. Sempre in tema di Coppe ma in Messico successi tutti casalinghi per Guadalajara e Dorados, 2-1 rispettivamente su Santos Laguna e Celaya mentre l’Atletico San Luis supera 3-1 l’UAEM Protos. Nella Coppa Paraguay successo ai rigori del 2 de Mayo contro Cerro Porteno dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi sull’1-1. Tra le gare da seguire live troviamo la Copa Sudamerica in serata quindi quella danese dalle 18 e il ricco programma di gare per la qualificazione alla prossima Europa League. Andiamo a vedere dunque di seguito tutti i risultati del giorno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]