Amichevole, Napoli – Barcellona 1-2: highlights, tabellino

Spettacolo, ritmo e gran calcio, a Miami le due squadre non deludono gli spettatori. Decide Rakitic con una rete da 10 minuti dalla fine

MIAMI – L’atteso big match tra Napoli e Barcellona si chiude con il successo di misura degli spagnoli. 1-2 il punteggio finale con la rete a dieci minuti dalla fine di Rakitic decisiva dopo il botta e risposta nel primo tempo. Le due squadre la giocano a viso aperto e dopo appena 8 minuti da registrare già due conclusioni di Mertens da una parte e Griezmann dall’altra fuori misura. Quindi quest’ultimo impegna al 13′ con il mancino Meret che è straordinario al 28′ sul diagonale di Perez. Il Napoli trova un bello scambio Ruiz-Insigne a smarcare Di Lorenzo in area ma Neto sceglie il tempo dell’uscita. Quindi dopo due tentativi di Mertens arriva al 38′ la rete di Busquets: sinistro basso preciso in area che sorprende Meret. Ma dopo appena 4 minuti arriva il pari su sfortunata deviazione di Umtiti nella propria porta ma bello spunto di Callejon che tentava di mettere una palla filtrante in area piccola. Prima dello scadere Neto si oppone al diagonale di Ruiz. Nella ripresa girandola di cambi e dopo 5 minuti Neto è rapido ad anticipare in uscita Zielinski e dall’altra parte bravo Meret a salvare su una conclusione a due passi dalla porta. Al 23′ legno di Dembelè con destro a giro ma al 34′ arriva la rete che decide il match dopo una rete divorata da Milik su cross di Ghoulam in area piccola: diagonale basso molto angolato appena dentro l’area di Rakitic che spiazza Meret.

A fine partita il tecnico azzurro, Carlo Ancelotti ha sottolineato: “C’è molta soddisfazione, al di là del risultato, perchè abbiamo creato tanto, siamo riusciti a costruire partendo da dietro e le linee di gioco sono state molto ben eseguite. La squadra mi è piaciuta, i ragazzi hanno disputato una gara di personalità. Di fronte avevamo un avversario che conosciamo tutti e che ha tantissima qualità. Ma noi siamo stato efficaci e pronti a tenere lo stesso ritmo di palleggio”.



Tabellino di Napoli – Barcellona

Napoli: Meret, Di Lorenzo (77′ Hysaj), Manolas (57′ Luperto), Maksimovic, Mario Rui (57′ Ghoulam), Callejon, Zielinski, Elmas (57′ Verdi), Fabian Ruiz (57′ Gaetano), Insigne, Mertens (57′ Milik). All. Carlo Ancelotti

Barcellona: Neto, Wague (66′ Dembelè), Todibo, Umtiti, Junior Firpo, Riqui (66′ De Jong), Busquets, Rakitic, Carle Perez (66′ Semedo), Griezmann (46′ Rafinha), Suarez (46′ Abel Ruiz). All. Ernesto Valverde

Arbitro: Unkel (USA)

Reti: 38′ Busquets (B), 42′ aut. Umtiti (N), 79′ Rakitic (B)

Ammoniti: Junior Firpo, Hysaj, Wague