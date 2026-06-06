Calendario Como 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei lariani nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

COMO – Il Como affronta la stagione 2026/2027 con un avvio complicato: le prime tre giornate si giocano tutte in trasferta per i lavori al Sinigaglia. Il girone di andata propone subito sfide di peso contro Udinese, Napoli e Genoa, prima del debutto casalingo del 13 settembre contro il Parma.

Tra ottobre e novembre arrivano Milan, Cagliari, Frosinone e Bologna, mentre le trasferte con Juventus, Torino e Sassuolo completano un blocco centrale molto intenso. L’andata si chiude con Inter, Lecce, Atalanta e Lazio fino al

Il girone di ritorno, completamente diverso per via del formato asimmetrico, parte il 17 gennaio da Cagliari. Seguono Napoli, Sassuolo e Monza, poi Bologna, Torino e Milan. A marzo il Como affronta Lecce, Udinese e Juventus, mentre aprile propone Fiorentina, Parma e Frosinone.

Il finale di stagione è particolarmente impegnativo: Lazio, Inter, Venezia, Atalanta e Roma, con chiusura il 30 maggio 2027 al Sinigaglia contro il Genoa

Calendario Como Serie A Enilive 2026/2027

Girone di Andata

Le prime tre giornate si giocano tutte in trasferta per i lavori al Sinigaglia.

1ª giornata – 23 agosto 2026: Udinese – Como

2ª giornata – 30 agosto 2026: Napoli – Como

3ª giornata – 6 settembre 2026: Genoa – Como (fine del blocco in trasferta)

4ª giornata – 13 settembre 2026: Como – Parma

5ª giornata – 20 settembre 2026: Fiorentina – Como

6ª giornata – 11 ottobre 2026: Como – Milan

7ª giornata – 18 ottobre 2026: Lazio – Como

8ª giornata – 25 ottobre 2026: Como – Cagliari

9ª giornata – 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Como – Frosinone

10ª giornata – 1 novembre 2026: Juventus – Como

11ª giornata – 8 novembre 2026: Como – Bologna

12ª giornata – 22 novembre 2026: Torino – Como

13ª giornata – 29 novembre 2026: Como – Udinese

14ª giornata – 6 dicembre 2026: Sassuolo – Como

15ª giornata – 13 dicembre 2026: Como – Monza

16ª giornata – 20 dicembre 2026: Inter – Como

17ª giornata – inizio gennaio 2027: Como – Lecce

18ª giornata – 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Atalanta – Como

19ª giornata – 10 gennaio 2027: Como – Lazio

Girone di Ritorno

20ª giornata – 17 gennaio 2027: Cagliari – Como

21ª giornata – 24 gennaio 2027: Como – Napoli

22ª giornata – 31 gennaio 2027: Sassuolo – Como

23ª giornata – 7 febbraio 2027: Como – Monza

24ª giornata – 14 febbraio 2027: Bologna – Como

25ª giornata – 21 febbraio 2027: Como – Torino

26ª giornata – 28 febbraio 2027: Como – Milan

27ª giornata – 7 marzo 2027: Lecce – Como

28ª giornata – 14 marzo 2027: Como – Udinese

29ª giornata – 21 marzo 2027: Juventus – Como

30ª giornata – 4 aprile 2027: Como – Fiorentina

31ª giornata – 11 aprile 2027: Parma – Como

32ª giornata – 18 aprile 2027: Como – Frosinone

33ª giornata – 25 aprile 2027: Lazio – Como

34ª giornata – 2 maggio 2027: Como – Inter

35ª giornata – 9 maggio 2027: Venezia – Como

36ª giornata – 16 maggio 2027: Como – Atalanta

37ª giornata – 23 maggio 2027: Roma – Como

38ª giornata – 30 maggio 2027: Como – Genoa