Calendario Como 2026-2027: date, orari, partite

Il cammino dei lariani nella nuova stagione di Serie A 2026-2027, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario
COMO – Il Como affronta la stagione 2026/2027 con un avvio complicato: le prime tre giornate si giocano tutte in trasferta per i lavori al Sinigaglia. Il girone di andata propone subito sfide di peso contro Udinese, Napoli e Genoa, prima del debutto casalingo del 13 settembre contro il Parma.
Tra ottobre e novembre arrivano Milan, Cagliari, Frosinone e Bologna, mentre le trasferte con Juventus, Torino e Sassuolo completano un blocco centrale molto intenso. L’andata si chiude con Inter, Lecce, Atalanta e Lazio fino al
Il girone di ritorno, completamente diverso per via del formato asimmetrico, parte il 17 gennaio da Cagliari. Seguono Napoli, Sassuolo e Monza, poi Bologna, Torino e Milan. A marzo il Como affronta Lecce, Udinese e Juventus, mentre aprile propone Fiorentina, Parma e Frosinone.
Il finale di stagione è particolarmente impegnativo: Lazio, Inter, Venezia, Atalanta e Roma, con chiusura il 30 maggio 2027 al Sinigaglia contro il Genoa
Calendario Como Serie A Enilive 2026/2027
Girone di Andata
Le prime tre giornate si giocano tutte in trasferta per i lavori al Sinigaglia.
1ª giornata – 23 agosto 2026: Udinese – Como
2ª giornata – 30 agosto 2026: Napoli – Como
3ª giornata – 6 settembre 2026: Genoa – Como (fine del blocco in trasferta)
4ª giornata – 13 settembre 2026: Como – Parma
5ª giornata – 20 settembre 2026: Fiorentina – Como
6ª giornata – 11 ottobre 2026: Como – Milan
7ª giornata – 18 ottobre 2026: Lazio – Como
8ª giornata – 25 ottobre 2026: Como – Cagliari
9ª giornata – 28 ottobre 2026 (infrasettimanale): Como – Frosinone
10ª giornata – 1 novembre 2026: Juventus – Como
11ª giornata – 8 novembre 2026: Como – Bologna
12ª giornata – 22 novembre 2026: Torino – Como
13ª giornata – 29 novembre 2026: Como – Udinese
14ª giornata – 6 dicembre 2026: Sassuolo – Como
15ª giornata – 13 dicembre 2026: Como – Monza
16ª giornata – 20 dicembre 2026: Inter – Como
17ª giornata – inizio gennaio 2027: Como – Lecce
18ª giornata – 6 gennaio 2027 (infrasettimanale): Atalanta – Como
19ª giornata – 10 gennaio 2027: Como – Lazio
Girone di Ritorno
20ª giornata – 17 gennaio 2027: Cagliari – Como
21ª giornata – 24 gennaio 2027: Como – Napoli
22ª giornata – 31 gennaio 2027: Sassuolo – Como
23ª giornata – 7 febbraio 2027: Como – Monza
24ª giornata – 14 febbraio 2027: Bologna – Como
25ª giornata – 21 febbraio 2027: Como – Torino
26ª giornata – 28 febbraio 2027: Como – Milan
27ª giornata – 7 marzo 2027: Lecce – Como
28ª giornata – 14 marzo 2027: Como – Udinese
29ª giornata – 21 marzo 2027: Juventus – Como
30ª giornata – 4 aprile 2027: Como – Fiorentina
31ª giornata – 11 aprile 2027: Parma – Como
32ª giornata – 18 aprile 2027: Como – Frosinone
33ª giornata – 25 aprile 2027: Lazio – Como
34ª giornata – 2 maggio 2027: Como – Inter
35ª giornata – 9 maggio 2027: Venezia – Como
36ª giornata – 16 maggio 2027: Como – Atalanta
37ª giornata – 23 maggio 2027: Roma – Como
38ª giornata – 30 maggio 2027: Como – Genoa