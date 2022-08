Calendario Lazio Europa League 2022-2023: date delle partite

Il cammino dei biancocelesti nella nuova stagione di Europa League 2022 – 2023, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

ISTANBUL – Venerdì 26 agosto é in programma a Istanbul il sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2022-23, Due le squadre italiane che saranno presenti in questa edizione: la Roma di José Mourinho e la Lazio di Maurizio Sarri.

Nella passata stagione la Lazio é stata eliminata ai sedicesimi di finale per mano del Porto dell’ex Conceiçao, non essendo bastato il 2-2 all’Olimpico a compensare la sconfitta per 2-1 dell’andata. Quest’anno ci riprova, partendo in prima fascia insieme ad Arsenal, Manchester United, Roma, Braga, Stella Rossa, Dinamo Kiev e Feyenoord.

sorteggio fase a gironi Europa League 2022-2023 live

Ecco le possibili avversarie:

Fascia 2: Real Sociedad, PSV Eindhoven, Monaco, Rennes, Qarabag, Malmoe, Ludogorets, Olympiakos

Fascia 3: Real Betis, Midtjlland, Union Berlino, Friburgo, Ferencvaros, Sheriff, Fenerbahçe, Bodo/Glimt.

Fascia 4: HJK, Sturm Graz, Aek Larmaca, Zurigo, Omonia, Union Saint-Gilloise, Trabzonspor, Nantes.

Calendario Lazio, le partite della Europa League 2022 – 2023

Giornata 1: 8 settembre 2022

Giornata 2: 15 settembre 2022

Giornata 3: 6 ottobre 2022

Giornata 4: 13 ottobre 2022

Giornata 5: 27 ottobre 2022

Giornata 6: 3 novembre 2022

Fase a eliminazione diretta

Spareggi fase a eliminazione diretta: 16 e 23 febbraio

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023