Calendario Napoli 2019-2020: date e orari

Il cammino dei partenopei nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

MILANO – Nella giornata di lunedì verrà presentato il calendario del prossimo campionato di Serie A che si preannuncia frizzante e ricco di sorprese. Dal 29 luglio sarà disponibile il calendario completo del Napoli con date e orari. Intanto nella giornata di ieri Ancelotti ha tratto un primo bilancio del ritiro dopo 20 giorni di lavoro: “La squadra ha lavorato come avevamo previsto, a oggi i ragazzi sono molto stanchi ma è un lavoro che ci ritroveremo in futuro. Saremo pronti e al top per l’inizio della stagione. Abbiamo provato tanto il pressing alto, non sempre ci siamo riusciti ma bisognava provare in questo momento. Quando i carichi saranno smaltiti la squadra prenderà forza fisica, guadagnerà lucidità e le cose ci riusciranno meglio“. Parlando delle amichevoli il tecnico ha sottolineato che ci sono indicazioni sia positive che negative e che quest’ultime serviranno per oliare per bene tutti gli automatismi: “Stiamo cercando anche una soluzione offensiva che porti i due esterni in avanti ed è per questo che abbiamo fatto anche qualche errore, ma sono errori che oggi servono per poter esprimere poi l’idea di gioco che vogliamo”.

Calendario Napoli, le partite della stagione 2019 – 2020

[Disponibile dal 29 luglio]