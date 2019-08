Calendario Pontedera 2019 – 2020

Le partite del Pontedera della stagione 2019 – 2020. Le date e gli avversari del campionato di Serie C, girone A

PONTEDERA (PI) – Al via con l’impegno casalingo con la Carrarese il nuovo campionato di Serie C del Pontedera. Poi prima gara in trasferta la settimana successiva contro il Renate e a seguire, alla terza giornata, nuova partita tra le mura amiche . Nel frattempo la squadra toscana ha superato il turno preliminare di Coppa Italia di Serie C, piazzandosi al primo posto nel Girone D con quattro punti, davanti a Pistoiese e Pianese.

CALENDARIO 2019 – 2020

1ª Giornata

25 Ago 2019 – 22 Dic 2019

Pontedera – Carrarese

2ª Giornata

1 Set 2019 – 12 Gen 2020

Renate – Pontedera

3ª Giornata

8 Set 2019 – 19 Gen 2020

Pontedera – Olbia

4ª Giornata

15 Set 2019 – 26 Gen 2020

Pontedera – Novara

5ª Giornata

22 Set 2019 – 2 Feb 2020

Juventus U23 – Pontedera

6ª Giornata

25 Set 2019 – 9 Feb 2020

Pontedera – Pro Vercelli

7ª Giornata

29 Set 2019 – 16 Feb 2020

Giana Erminio – Pontedera

8ª Giornata

6 Ott 2019 – 23 Feb 2020

Alessandria – Pontedera

9ª Giornata

13 Ott 2019 – 26 Feb 2020

Pontedera – Pistoiese

10ª Giornata

20 Ott 2019 – 1 Mar 2020

Como – Pontedera

11ª Giornata

23 Ott 2019 – 8 Mar 2020

Pontedera – Pro Patria

12ª Giornata

27 Ott 2019 – 15 Mar 2020

Gozzano – Pontedera

13ª Giornata

3 Nov 2019 – 22 Mar 2020

Pontedera – Arezzo

14ª Giornata

10 Nov 2019 – 25 Mar 2020

Albinoleffe – Pontedera

15ª Giornata

17 Nov 2019 – 29 Mar 2020

Pontedera – Lecco

16ª Giornata

24 Nov 2019 – 5 Apr 2020

Robur Siena – Pontedera

17ª Giornata

1 Dic 2019 – 11 Apr 2020

Pontedera – Pergolettese

18ª Giornata

8 Dic 2019 – 19 Apr 2020

Pianese – Pontedera

19ª Giornata

15 Dic 2019 – 26 Apr 2020

Pontedera – Monza