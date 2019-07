Calendario Sassuolo 2019-2020: date e orari

Il cammino dei neroverdi nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

SASSUOLO – Nella giornata odierna, a partire dalle ore 18:45, verrà presentato ufficialmente il calendario della Serie A per la stagione 2019-2020, che prenderà il via nel weekend del 24 e 25 agosto. Il Sassuolo, dopo una stagione fatta di alti e bassi, terminerà la prima fase di preparazione giovedì 1 agosto, quando dalla provincia di Bolzano farà ritorno al proprio centro sportivo e darà il via alla seconda parte del ritiro. Sono giorni caldi anche sul fronte calciomercato, soprattutto in uscita: nelle prossime ore diranno addio Lirola, con direzione Fiorentina, Babacar e Magnani, richiesti dal Lecce, mentre nella giornata di sabato ha salutato Federico Di Francesco, che si è accasato alla SPAL. La squadra di Roberto De Zerbi, però, è attiva anche nelle entrate: dopo essersi assicurata i due ex empolesi Caputo e Traoré, quest’ultimo in sinergia con la Juventus, i neroverdi hanno ufficializzato l’acquisto di una vecchia conoscenza della Serie A e della Sampdoria, Pedro Obiang.

Calendario Sassuolo, le partite della stagione 2019 – 2020

[Disponibile dal 29 luglio]