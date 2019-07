Calendario Torino 2019-2020: date e orari

Il cammino dei granata nella nuova stagione di Serie A 2019 – 2020, le partite casalinghe e le trasferte. Tutte le date del calendario

TORINO – Lunedì 29 luglio si svolgerà il sorteggio del calendario della prossima Serie A che avrà inizio il 24 agosto. Per i granata la stagione ufficiale ha già avuto inizio con i preliminari di Europa League contro il Debrecen. Al momento Mazzarri ha la stessa rosa dell’anno scorso, infatti, sono stati confermati sia Ola Aina che Djidji. In entrata si sta lavorando per portare in Piemonte qualche volto nuovo come quelli di Verdi e Kamano. L’obbiettivo sarà quello di confermare la buona stagione scorsa e di ottenere nuovamente una nuova partecipazione europea.

Calendario Torino, le partite della stagione 2019 – 2020

[Disponibile dal 29 luglio]