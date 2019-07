Calendario Serie B 2019 – 2020 in tv o streaming: dove seguirlo

L’evento della cerimonia sarà trasmesso il giorno martedì 6 agosto dalle ore 20 in diretta sia su Dazn che su RaiSport

ASCOLI – Inizia il conto alla rovescia per i nuovi calendari della stagione 2019 – 2020 relativi al campionato di Serie B. Abbiamo già detto che la sua presentazione si terra il 6 agosto ad Ascoli. Ora andiamo invece a vedere come poter seguire l’evento in tv o streaming. Rai Sport trasmetterà la cerimonia dalle ore 20 mentre la seconda opzione di chiama Dazn. In questo secondo caso stesso orario di inizio della diretta ma per collegarsi sarà necessario o essere muniti di una smart tv oppure con il collegamento del proprio televisore a un decoder Sky Q o consolle Xbox o PS4. In alternativa con i dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick. Si può seguire Dazn anche in streaming, in questo caso tutte e due le emittenti sono dotate di tecnologia per visualizzare i contenuti audio e video su pc, tablet o smartphone.

Si tratta del primo atto ufficiale del 90esimo anniversario di questa categoria. Il Presidente Mauro Balata ha sottolineato come sia importante il rapporto diretto tra club e territorio per poter costruire una dimensione sociale allargata dello stadio. Quindi ha aggiunto: “E questo è il nostro punto di forza ed è uno dei valori che intendiamo descrivere con la presentazione del calendario, che rappresenta il via ufficiale della stagione sportiva, in una delle nostre meravigliose città. Per fare ciò abbiamo scelto un luogo magico, il Chiostro di San Francesco di Ascoli, una delle tante ed ineguagliabili ricchezze del Paese, in uno dei venti territori del Campionato degli italiani, simbolo di storia, fascino e immensa cultura. Un grazie all’Ascoli, al Comune e a tutte le istituzioni per l’accoglienza e la collaborazione nell’organizzazione dell’appuntamento”.