Campi ufficiali della Serie A 2021/2022: nomi e caratteristiche

I nomi degli impianti sportivi dove si svolgeranno gli incontri della prossima stagione sportiva di Serie A 2021/2022

MILANO – La Lega Serie A ha comunicato l’elenco degli impianti sportivi nei quali di svolge l’attività interna ufficiale delle Società di Serie A TIM nella stagione 2021/2022. La stessa prenderà il via domani, 21 agosto alle ore 18.30 con l’anticipo Inter – Empoli. Di seguito l’elenco per ogni società di Serie A del suo stadio, località dove è presente. Abbiamo suddiviso in due liste seconda di quelli che hanno la presenza del sistema di riscaldamento del prato o meno mentre per la dimensione del terreno sono tutte di 105x68m. Il Venezia FC è l’unica società dove è da determinare lo stadio in quanto lo Stadio Mazza rischia di non essere disponibile per l’esordio casalingo del 19 settembre con lo Spezia in quanto l’impianto è stato posto sotto sequestro.

IMPIANTI CON SISTEMA DI RISCALDAMENTO DEL PRATO

Atalanta B.C. – Gewiss Stadium di Bergamo

A.C.F. Fiorentina – Artemio Franchi di Firenze

Hellas Verona F.C. – Marcantonio Bentegodi di Verona

F.C. Internazionale – Giuseppe Meazza di Milano

Juventus – Allianz Stadium di Torino

S.S. Lazio – Olimpico di Roma

A.C. Milan – Giuseppe Meazza di Milano

A.S. Roma – Olimpico di Roma

U.S. Sassuolo – Mapei Stadium di Reggio Emilia (*)

Spezia Calcio – Orogel Stadium Dino Manuzzi di Cesena (*)

Torino F.C. – Olimpico Grande Torino di Torino

Udinese Calcio – Dacia Arena Stadio Friuli di Udine

IMPIANTI SENZA SISTEMA DI RISCALDAMENTO DEL PRATO

Bologna F.C. 1909 – Renato Dall’Ara di Bologna

Cagliari Calcio – Unipol Domus di Cagliari

Empoli F.C. – Carlo Castellani di Empoli

Genoa Cricket and F.C. – Luigi Ferraris di Genova

S.S.C. Napoli – Stadio Diego Armando Maradona di Napoli

U.S. Salernitana 1919 – Stadio Arechi di Salerno

U.C. Sampdoria – Luigi Ferraris di Genova

Venezia F.C. [da determinare]

(*): sede indicata dalla società all’atto di ammissione al Campionato Serie A TIM 2021/2022