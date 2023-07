Campionati del Mondo U21M, Italia – Belgio 3-2: cronaca e risultato

Gli azzurrini hanno concluso in vetta al termine della Pool F, in semifinale c’è la Bulgaria che affronterà sabato

La Nazionale under 21 maschile chiude la seconda fase dei Campionati del Mondo di categoria al primo posto della Pool F e sabato, in semifinale, incontrerà la Bulgaria (seconda della Pool E). Oggi pomeriggio l’Italia ha superato 3-2 (23-25, 25-18, 23-25, 16-25, 15-9) il Belgio, chiudendo con un percorso netto la seconda fase della rassegna iridata. Una complessiva, buona prova di squadra per gli azzurrini che ha visto protagonisti in campo tutti gli atleti a disposizione di coach Matteo Battocchio.

Miglior realizzatore di giornata il belga Basil Dermaux, autore di 32 punti. Tra gli azzurrini hanno chiuso il match in doppia cifra l’opposto Alessandro Bovolenta (14 punti, 2 ace, 1 muro), lo schiacciatore Riccardo Iervolino (11 punti, 1 muro, 56% in attacco) e il centrale Nicolò Volpe (12 punti, 4 muri, 80% in attacco).

Domani il programma dei Campionati del Mondo under 21 maschile, in corso a Manama in Bahrein, prevede una giornata di pausa. L’Italia tornerà in campo sabato per affrontare la semifinale contro la Bulgaria. Oggi pomeriggio la formazione bulgara è stata superata 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-23) dall’Iran nel match che ha definito le prime due posizioni della Pool E. sarà il risultato della partita tra Brasile e Argentina, in programma questa sera, a decretare il nome dell’ultima semifinalista della rassegna iridata.

Cronaca della partita

Anche per questo ultimo impegno della seconda fase dei Campionati del Mondo under 21 maschile il tecnico Matteo Battocchio sceglie di affidarsi al sestetto con la diagonale Boninfante-Bovolenta, gli schiacciatori Orioli e Iervolino, i centrali Volpe ed Eccher e al libero Laurenzano.

E’ Il Belgio ad aggredire il campo in avvio di partita (1-5). La reazione dell’Italia non tarda ad arrivare (4-5) e con un muro vincente gli azzurrini riportano il punteggio in parità (7-7). Per un lunghissimo tratto le due formazioni si fronteggiano sostanzialmente punto a punto (11-11, 15-15, 18-18, 20-20) ricucendo prontamente ogni tentativo di allungo degli avversari. Nel finale l’Italia l’Italia prova a cercare l’allungo decisivo (22-20, 23-21), il Belgio recupera (23-23) e trova lo spunto giusto per portarsi in vantaggio (23-25).

Al rientro in campo gli azzurrini trovano subito un buon ritmo (6-3), mantengono gli avversari a distanza (9-6) e allungano (11-6). Boninfante e compagni non permettono al Belgio di accorciare (16-11), incrementano il proprio vantaggio (19-11) e riportano in parità il conto set (25-18).

Nella terza frazione cambio al centro per l’Italia con Bartolucci in campo al posto di Eccher. Il terzo set si apre con l’Italia in vantaggio (5-2, 7-4). Cala la precisione degli azzurrini e il Belgio ne approfitta per piazzare il break che vale parità (7-7) e sorpasso (7-9). Il time out chiamato da coach Battocchio rimette in marcia l’Italia (9-9) e il set prosegue sostanzialmente punto a punto (15-15). Gli azzurrini capitalizzano gli errori avversari e, trovata continuità a muro, pizzano l’allungo decisivo (22-17) e conquistano il terzo set (25-19).

Per l’avvio del quarto parziale coach Battocchio fa scendere in campo il sestetto con la diagonale Fanizza-Arguelles, gli schiacciatori Roberti e Iervolino, i centrali Volpe e Bartolucci e il libero Laurenzano. Sul fronte del gioco la partita riprende a parti invertite con il Belgio che detta il ritmo (2-5) e gli azzurrini che provano a tenere il passo (6-7). L’Italia non riesce a riagganciare gli avversari che si portano sul +4 (6-10). Il time out chiamato da coach Battocchio non cambia l’inerzia del set: il Belgio rimane avanti (10-17), mantiene gli azzurrini (14-20) e porta la partita al tie-break (16-25).

Nell’ultimo, decisivo set per l’Italia resta in campo la formazione schierata nel parziale precedente. Sono gli azzurrini a rompere l’equilibrio (3-3) e a passare in vantaggio (5-3). Al cambio di campo è ancora l’Italia a condurre (8-6) con gli avversari che non riescono a trovare le giuste contromisure e a ricucire (11-8). L’inerzia non cambia e gli azzurrini conquistano set e partita (15-9).

Tabellino

ITALIA-BELGIO 3-2 (23-25, 25-18, 23-25, 16-25, 15-9)

ITALIA: Boninfante 3, Orioli 3, Volpe 12, Bovolenta 14, Iervolino 11, Eccher 5; Laurenzano (L), Arguelles 2, Bartolucci 6, Fanizza 1, Staforini, Roberti 3. All. Battocchio.

BELGIO: De Bruyn 5, Verhamme 8, Dermaux 32, Reggers 18, Vlahovic 1, Van Looveren; Verwimp (L), Beelaert, Van Loon 1, Ponseele. Ne: Schroeven, Perin. All. Marien.

ARBITRI: Sarikaya Ozan Çağı (TUR), Gharib Alireza (IRI)

DURATA SET: 25’, 26’, 26’, 22’, 14’

ITALIA: 3 a, 20 bs, 12 mv, 31 et

BELGIO: 7 a, 29 bs, 10 mv, 44 et

I risultati e il calendario della seconda fase (orari di gioco italiani)

Tutte le partite saranno giocate all’Isa Sport City Hall – Manama (Bahrain)

Pool E: Bulgaria, Iran, Polonia, Thailandia

Pool F: Argentina, Belgio, Brasile, Italia

Martedì 11 luglio 2023

Ore 13.00 – Pool E – Iran-Polonia 3-0 (25-17, 25-23, 25-23)

Ore 16.00 – Pool F – Brasile-Belgio 3-1 (25-23, 25-21, 22-25. 25-23)

Ore 16.00 – Pool E – Bulgaria- Thailandia 3-0 (25-21, 25-18. 25-20)

Ore 19.00 – Pool F – Argentina-Italia 0-3 (18-25, 21-25, 15-25)

Mercoledì 12 luglio 2023

Ore 13.00 – Pool E – Bulgaria-Polonia 3-0 (25-18, 35-33, 25-18)

Ore 16.00 – Pool F – Brasile-Italia 1-3 (23-25, 29-31, 25-18, 21-25)

Ore 16.00 – Pool E – Iran-Thailandia 3-0 (25-11, 25-16, 25-19)

Ore 19.00 – Pool F – Argentina-Belgio 3-2 (21-25, 25-21, 23-25, 28-26, 15-9)

Giovedì 13 luglio 2023

Ore 13.00 – Pool E – Thailandia-Polonia 0-3 (16-25, 17-25, 18-25)

Ore 16.00 – Pool F – Italia-Belgio 3-2 (23-25, 25-18, 23-25, 16-25, 15-9)

Ore 16.00 – Pool E – Iran-Bulgaria 3-1 (25-17, 23-25, 25-22, 25-23)

Ore 19.00 – Pool F – Brasile-Argentina

Sabato 15 luglio 2023

Semifinali 1°-4° posto

Semifinali 5°-8° posto

Domenica 16 luglio 2023

Finali 1°-2° posto e 3°-4° posto

Finali 5°-6° posto e 7°-8° posto

Le classifiche

Pool E: 1. Iran (3 v, 0 p, 9 pt), 2. Bulgaria (2 v, 1 p, 6 pt), 3. Polonia (1 v, 2 p, 3 pt), 4. Thailandia (0 v, 3 p, 0 pt)

Pool F: 1. Italia (3 v, 0 p, 8 pt), 2. Brasile (1 v, 1 p, 3 pt)*, 3. Argentina (1 v, 1 p, 2 pt)*, 4. Belgio 0 v, 3 p, 2 pt)

* 1 partita in meno