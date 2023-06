Campionato interregionale Supermoto 2023 a Borgo Ticino

BORGO TICINO – E’ in programma l’11 giugno a Borgo Ticino il terzo round del campionato interregionale Supermoto 2023 che riunisce Piemonte, Lombardia e Liguria. Domenica l’appuntamento per piloti e pubblico è sulla pista Azzurra del Novarese, dove saranno presenti, tra gli altri, anche il Service ufficiale #michelinmotorsport e lo storico #bergamogomme. Per chi volesse partecipare alla gara e non ha ancora la licenza, è possibile contattare www.smnorditalia.it. Quella delle Supermoto, va ricordato, è una categoria ibrida che combina in un unico sport le diverse capacità richieste per le competizioni su strada, velocità e fuoristrada.

Così Alessandro De Gregori, già organizzatore col suo Moto club TTN Racing Club del CRV Piemonte: “Per noi è un evento importante che unisce allo sport la valorizzazione dei territori di tre diverse regioni del Nord, dove a emergere è uno spirito di collaborazione tra enti e associazioni difficile da trovare altrove. Quello delle Supermoto è peraltro un movimento in crescita, soprattutto a livello amatoriale, a praticarlo sono tanti ragazzi che fanno grandi sacrifici per essere in pista alla domenica e magari con moto che non sempre sono al top. Tutti comunque pronti a dare il 110 per cento per divertirsi”.