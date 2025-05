Domenica 6 luglio un’edizione speciale che celebra i 40 anni della più iconica competizione di taglio sportivo del legno

ANTERSELVA – I più grandi “wood heroes” italiani si preparano a sfidarsi in occasione del Campionato Italiano 2025 di Stihl Timbersports®, la celebre serie internazionale di competizioni estreme basate sul taglio della legna che combinano forza, tecnica e velocità.

Domenica 6 luglio, la suggestiva cornice della Sudtirol Arena di Anterselva (BZ) – sede delle gare olimpiche di Biathlon di Milano-Cortina 2026 – si trasformerà per un giorno nel cuore pulsante della disciplina, accogliendo gli appassionati per una giornata ricca di adrenalina e spettacolo. Gli atleti si sfideranno nelle sei discipline del circuito: Stock Saw, Single Buck, Underhand Chop, Standing Block Chop, Springboard e Hot Saw.

Ad aprire l’evento saranno le competizioni Rookies Cup e Women’s Cup, che vedranno sfidarsi i sei atleti under 25 più promettenti provenienti da tutta Europa e quattro atlete donna: tra i partecipanti gli italiani Nicola Trecarichi e Marta Poletti, vincitori delle competizioni 2024.

Nel pomeriggio, spazio al Campionato Italiano PRO: i dodici più forti atleti azzurri del circuito si contenderanno il titolo di Campione Italiano 2025. A difendere il titolo di campione in carica ci sarà Andrea Rossi, determinato a conquistare quello che per lui sarebbe il sesto trofeo nazionale.

In palio, oltre al podio, anche la possibilità di rappresentare l’Italia al World Championship di Milano, in programma il 24 e 25 ottobre 2025 presso l’Allianz Cloud. Due giornate di spettacolo mozzafiato che trasformeranno la città in un’arena internazionale di potenza, precisione e passione.

L’edizione 2025 assume un significato ancora più speciale, in quanto celebra i 40 anni dalla nascita di Stihl Timbersports®. Nata nel 1985, la competizione è cresciuta esponenzialmente, trasformandosi da evento annuale statunitense a vera e propria serie internazionale di riferimento per il taglio sportivo del legno, presente in oltre 20 Paesi, dall’Europa all’Asia, dal Nord America all’Oceania

“Siamo orgogliosi di aver portato la passione per questo sport in tutto il mondo. Questi 40 anni rappresentano un traguardo importante che testimonia l’impegno costante di STIHL nella promozione di una disciplina capace di unire tradizione e spettacolo, diventando nel tempo un simbolo globale di energia, tecnica e determinazione” – afferma Massimo Gallo, Amministratore Delegato STIHL Italia.

La partecipazione è gratuita e ad ingresso libero.