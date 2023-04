Campionato Italiano Assoluto della Vela d’Altura: programma 2023

Si svolgerà sulla costa apuana dal 26 giugno al 1 luglio 2023, con la partecipazione di circa 60 imbarcazioni cabinate tra 9 e 16 metri circa provenienti da tutti i mari della penisola

CARRARA – La rinnovata sede dello storico Club Nautico Marina di Carrara è stata il teatro della presentazione ufficiale del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura 2023 Edison Next, che si svolgerà sulla costa apuana dal 26 giugno al 1 luglio 2023, con la partecipazione di circa 60 imbarcazioni cabinate tra 9 e 16 metri circa provenienti da tutti i mari della penisola, a caccia dei titoli tricolore delle specialità Altomare della Federazione Italiana Vela.

Il Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura Edison Next è uno degli appuntamenti più importanti della stagione velica tricolore: ogni anno i migliori equipaggi e le migliori barche si ritrovano per dare l’assalto agli “scudetti” della Vela d’Altura, specialità che riunisce yacht delle categorie Regata e Crociera/Regata, suddivise in varie classi per dimensione, espressione della più moderna cantieristica italiana e internazionale. E’ una vela che coinvolge migliaia di appassionati, armatori e velisti, in un fitto calendario di gare che culmina proprio con il Campionato Italiano, l’evento più atteso.

L’edizione 2023 del Campionato Italiano Assoluto di Vela d’Altura, per il quale si attende la partecipazione di circa 1000 persone tra velisti e team di supporto, si svolgerà a Marina di Carrara dal 28 giugno al 1° luglio, organizzato dallo storico Club Nautico Marina di Carrara.

Secondo la Normativa FIV per l’Altomare, al Campionato sono ammesse le imbarcazioni d’altura in possesso di un valido certificato di stazza ORC International, comprese tra la Classe ORC “A” (le più grandi) e la Classe ORC “D” (le più piccole), suddivise tra le Classi A, B, C e D Regata e Crociera/Regata. Ciascuna di queste Classi assegna il titolo di Campione Italiano di vela d’Altura.

In apertura il benvenuto agli ospiti da parte del presidente del club carrarese, Carlandrea Simonelli, che ha fatto gli onori di casa: “Siamo orgogliosi di ospitarvi nella nostra sede che è stata recentemente ristrutturata secondo linee moderne e funzionali. Nel solco della gloriosa tradizione che dura da settant’anni, il Club Nautico Marina di Carrara si appresta ad accogliere un evento sportivo molto importante nel panorama nazionale. Facciamo dell’eccellenza il nostro principio ispiratore ed è in quest’ottica che il Comitato Organizzatore sta lavorando con impegno e passione all’organizzazione del Campionato Italiano Assoluto della Vela d’Altura 2023”.

La sindaca di Carrara Serena Arrighi ha salutato così l’evento: “Questo campionato italiano sarà una bellissima vetrina per tutta la città. Ci tengo per questo a fare i complimenti fin da ora a nome mio e di tutta l’amministrazione al Club nautico per essere riuscito a ospitarlo e a dare il benvenuto a tutti gli atleti e gli appassionati che il prossimo giugno saranno nostri ospiti”.

Quindi il Presidente FIV Francesco Ettorre ha sottolineato l’importanza dell’evento. “E’ una delle 5 regate FIV di riferimento della stagione (insieme alla Coppa Primavela, Italiani Giovanili Singoli e Doppi, Italiani Classi olimpiche), che ogni anno la Federvela assegna a un comitato organizzatore e a uno o più Circoli velici di prestigio in base alle proposte presentate che rispondono agli standard di qualità della Normativa FIV. Questi eventi sono il fiore all’occhiello della stagione FIV, il biglietto da visita della capacità organizzativa dei nostri affiliati e della crescita quantitativa e qualitativa dell’intero movimento”.

A Ettorre ha fatto eco il consigliere federale Donatello Mellina, responsabile del settore Altomare FIV: “La vela d’altura è un settore trainante per noi, ha un serbatoio di armatori e praticanti in continua crescita e rappresenta anche una destinazione agonistica per molti giovani dopo la trafila delle derive. Anche per questo l’Italia è considerato uno dei paesi guida nella vela d’altura a livello internazionale, con una storia di titoli e vittorie in molte manifestazioni mondiali”.

Giovanni Brianza, CEO di Edison Next, società del Gruppo Edison Title sponsor dell’evento: “Continua il nostro percorso a fianco della Federazione Italiana Vela e dei suoi atleti che ogni giorno si trovano ad affrontare il mare in qualsiasi condizione, mettendo in campo determinazione e resilienza, ma anche velocità di reazione, qualità che condividiamo profondamente e su cui facciamo leva quotidianamente per affrontare le sfide della transizione energetica. Alla FIV ci lega inoltre un percorso virtuoso di decarbonizzazione che stiamo costruendo per i suoi circoli dislocati sul territorio, mettendo a disposizione le nostre competenze, la nostra esperienza e la nostra energia”.

A sua volta il Presidente del Comitato II Zona FIV (Toscana e Umbria) Andrea Leonardi ha evidenziato “l’importanza delle relazioni e degli indotti economici territoriali che le grandi manifestazioni FIV sono capaci di generare” ringraziando “i Dirigenti e i soci del Club Nautico Marina di Carrara per l’impegno e la dedizione che stanno manifestando in questa occasione”.

In rappresentanza dell’UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana, l’associazione che riunisce gli armatori) è intervenuto il consigliere Filippo Calandriello, a sua volta regatante titolato, che ha portato i saluti del Presidente Fabrizio Gagliardi. “L’Italiano Assoluto è il clou della stagione, disputarlo nelle acque della Toscana sarà interessante e spettacolare”.

PROGRAMMA 2023

Il perfezionamento delle iscrizioni e le stazze sono previsti per il 26 e 27 giugno, giorno in cui ci sarà anche la cerimonia ufficiale di apertura, presso il Club Nautico alle 18:30. Inaugurazione che da quest’anno si presenta rinnovata nel format, e comprende tra l’altro la presentazione-spettacolo di tutte le barche e gli equipaggi sul palco accompagnati da immagini.

Le regate sono in programma per quattro giorni, con partenze delle prove intorno alle 12, da mercoledì 28 a sabato 1 luglio, giorno in cui l’evento si chiuderà con la cerimonia di premiazione.

UN GRANDE EVENTO FIV

Il Vicepresidente FIV Giuseppe D’Amico fa parte della Commissione della federvela chiamata Grandi Eventi e segue in particolare l’Altura. “L’Italiano di Marina di Carrara vuole essere un primo esempio di nuova filosofia per gli eventi FIV. Sono in programma manifestazioni collaterali per armatori, equipaggi e famiglie. Si comincia dalla cerimonia di apertura, coinvolgente e con la presentazione di tutti gli equipaggi. Giovedì 29 è prevista la cena di gala riservata agli armatori, mentre venerdì 30 sarà la volta del Crew party aperto a tutti. Infine sabato 1 luglio la cerimonia di premiazione che chiuderà in grande stile l’evento.”

FIVillage

A partire da quest’anno, la FIV si doterà di una struttura autonoma ed itinerante, chiamata FIVillage, che verrà utilizzata in occasione dei Grandi Eventi FIV dislocati sul territorio nazionale. Il villaggio itinerante verrà inaugurato a Marina di Carrara e rappresenterà uno spazio di aggregazione per i regatanti, gli accompagnatori e i curiosi, nonché una vetrina per gli sponsor.

Al fine di promuovere l’attenzione all’ambiente e la sostenibilità nel mondo della vela, la Federazione ha previsto la presenza di uno spazio federale dedicato al progetto #Ecovela all’interno del FIVillage. In questo modo, la Federazione si pone l’obiettivo di offrire un’esperienza completa ai partecipanti alle regate, fornendo loro uno spazio comune dove condividere la passione per questo sport e dove promuovere valori importanti come la salvaguardia dell’ambiente.

Il FIVillage non costituirà solamente un luogo di incontro e convivialità per i regatanti e gli appassionati della vela, ma rappresenterà anche un’importante occasione di visibilità per gli sponsor della Federazione. Infatti, all’interno del villaggio, le aziende avranno la possibilità di esporre i propri prodotti e servizi e promuovere la propria attività. In questo modo, la Federazione potrà contare su un sostegno sempre maggiore da parte del mondo imprenditoriale, e allo stesso tempo potrà offrire un servizio di promozione a valore aggiunto per i propri sponsor.

Nel suo ruolo di Sustainability Partner della FIV, One Ocean Foundation contribuirà con attività di informazione e divulgazione sulle buone pratiche per la tutela del mare in occasione del Campionato Italiano Assoluto d’Altura. In particolare, verrà proposto ai concorrenti di identificare un membro dell’equipaggio come Responsabile Ecologico di Bordo, con la responsabilità di mettere in atto le azioni volte a favorire la cultura per la tutela del mare.

CLASSI IN GARA

Per quanto concerne l’ammissione al Campionato Italiano Assoluto d’Altura la Normativa FIV per la Vela d’Altura prevede che al Campionato stesso possano prendere parte imbarcazioni

italiane d’Altura comprese tra la Classe ORC A e la Classe ORC D (CDL da 16,40 a meno di 8,320, in possesso di certificazione di rating ORC International, per un numero massimo di 80 (ottanta) suddivise tra le Classi A, B, C e D Regata e Crociera/Regata.

I TROFEI DEL CAMPIONATO ASSOLUTO

Sono istituiti nell’ambito del Campionato Italiano Assoluto d’Altura i seguenti Trofei: