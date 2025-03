Doppio appuntamento l’8 e 9 marzo al Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme della FESIK-CSI con oltre 400 finalisti

SALSOMAGGIORE TERME – Nei giorni di sabato 8 marzo e di domenica 9, presso il Palazzetto dello Sport di Salsomaggiore Terme, si svolgeranno due importanti appuntamenti agonistici della FESIK-CSI, il Campionato Nazionale di Karate Tradizionale e il Trofeo delle Regioni.

Sabato 8 avrà luogo il Campionato Nazionale dedicato al Karate Tradizionale (Kihon, Kata e Kumite Preagonisti Ragazzi ed Agonisti/Cadetti/Juniores/Seniores/Veterani) per un Settore in forte crescita all’interno della Fesik e di grande qualità tecnica. Oltre 400 gli atleti attesi, diverse le cinture in gara, provenienti da tutte le regioni d’Italia.

Il programma gare avrà inizio alle 9:30 con la gara di Kihon; a seguire Kihon Ippon Kumite, Jiu Ippon Kumite e Kata Individuale (dalla categoria 1 alla 56), Kata Bunkai e Enbu a Squadre (dalla categoria 75 alla 77). Nel pomeriggio dalle ore 14 il via alle gare di Kumite Shobu Ippon e Fukugo individuali (dalla categoria 57 alla 74), con a seguire Kumite Shobu Ippon a Squadre (cat. 78).

Domenica 9 marzo, invece, avrà luogo il Trofeo delle Regioni, evento agonistico di grande rilievo, riservato alle squadre di kata e kumite selezionate durante i CAR (Centro Agonistico Regionale), quegli appuntamenti a cui partecipano i migliori atleti delle singole regioni. Una cinquantina le squadre partecipanti (tra kata e kumite) provenienti da molte regioni d’Italia, fra cui Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Abruzzo, Umbria, Campania, Sicilia e Sardegna.