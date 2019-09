MILANO – La Lega Serie A ha comunicato in una nota che ci sono state delle variazioni negli orari di anticipi e posticipi relativi alla 4° e 5° giornata di campionato del Campionato Primavera1. Il primo si riferisce alla partita ChievoVerona – Genoa in programma domenica 6 ottobre e valida per la 4° giornata. La stessa si disputerà alle ore 16 anziché alle 17. La seconda è relativa a Bologna – Sampdoria in programma sabato 19 ottobre alle ore 15 invece che alle 17.