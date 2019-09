Si gioca in Bundesliga, Eredivisie, LaLiga, Ligue2, Championship. In Italia riparte la Serie B dopo il turno infrasettianale con Pescara – Crotone

Venerdì 27 settembre sotto il segno degli anticipi. Se il calcio italiano presenta solo la Serie B con Pescara – Crotone (match disponibile anche con la nostra webcronaca), non mancheranno le sfide dei principali campionato in Germania, Olanda, Francia, Inghilterra, Spagna e Portogallo tra prima e seconda serie. Prima di andare a vedere nel dettaglio i risultati aggiornati in tempo reale relativi alla giornata odierna andiamo a vedere i match già disputati. Partiamo dalla Copa Sudamericana con il pareggio dopo i calci di rigore tra Atletico-MG e Colon con gara che era terminata sul 2-1 nel tempi regolamentari. Tiri di rigori resi necessari in quanto della gara di andata il punteggio era stato sempre di 2-1. Con questo risultato il Colon approda alla finale dove affronterà l’Ind. del Valle. Nella Copa Argentina successo esterno per 1-0 dell’Independiente sul Defensa y Justicia grazie a una rete di Silva al 45′ del primo tempo. Nella Serie A brasiliana successi tennistici per Palmeiras e Gremo rispettivamente 6-2 contro CSA e 61- contro Avai. 4-1 dell’Athletico-PR sul Fortaleza e 1-1 della Fluminense sul Santos. In Colombia 2-1 del Millonarios sul Petrolera mentre nella Liga MX 3-1 del Toluca sull’Atletico San Luis. Infine in Paraguay successo esterno per 1-0 del Deportivo Santani sullo Sp. Luqueno mentre chiudono 2-2 Diaz e Cerro Porteno.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]