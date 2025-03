Diretta Campobasso-Ascoli di Martedì 11 marzo 2025: al 32′ Serra sblocca il risultato, raddoppio di Lombari al 45′

CAMPOBASSO – Martedì 11 marzo 2025, alle ore 20.45, all’Avicor Molise Stadium di Campobasso, il Campobasso affronterà l’Ascoli nella gara valida per la trentunesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. I molisani sono reduci da due stop di fila (1-3 contro il Pineto e 2-0 contro il Sestri Levante. Sono quindicesimi con 33 punti, frutto di otto vittorie, nove pareggi e tredici sconfitte, ventisette gol fatti e trentatré subiti. I marchigiani vengono da tre ko consecutivi ultimo dei quali quello casalingo di misura contro il Pineto. Sono quattordicesimi a quota 33, con un percorso di otto partite vinte, nove pareggiate e tredici perse, trentatré reti realizzate e trentanove incassate. Nelle ultime cinque sfide il Campobasso ha ottenuto sei punti, l’Ascoli tre.

All’andata finì 1-1. Anche questa volta si preannuncia una partita equilibrata: segni “1” e “2” quotati mediamente 2.65. A dirigere la gara sarà Andrea Zoppi di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Stefano Peletti di Crema e Tommaso Tagliafierro di Caserta . Quarto Ufficiale: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata.

Tabellino

CAMPOBASSO: Neri F., Remy M., Benassai F., Mondonico D., Pierno R. (dal 30′ st Lombari A.), Cerretelli F., Serra A., D’Angelo Sonny (dal 30′ st Falco F.), Martina A. (dal 15′ st Morelli G.), Bifulco A., Di Nardo A.. A disposizione: Barbato E., Bigonzoni M., Celesia C., Di Stefano L., Falco F., Forte F., Forte R., Lombari A., Mancini D., Morelli G., Prezioso M.

ASCOLI: Livieri A., Maurizii E., D’Amore F., Piermarini M., Adjapong C., Varone I., Odjer M. (dal 41′ st Menna D.), Carpani G., Silipo A. (dal 23′ st Alagna M.), Corazza S. (dal 31′ st Ciabuschi J.), D’Uffizi S. (dal 32′ st Gagliardi M.). A disposizione: Alagna M., Bando A., Bertini M., Caucci A., Ciabuschi J., Cosimi L., Gagliardi M., Maiga Silvestri Y., Menna D., Raffaelli M., Toma R., Tremolada L., Zagaglia E.

Reti: al 32′ st Serra A. (Campobasso) , al 45′ st Lombari A. (Campobasso) .

Ammonizioni: al 33′ pt Pierno R. (Campobasso), al 39′ pt D’Angelo Sonny (Campobasso) al 19′ pt Corazza S. (Ascoli), al 27′ pt Adjapong C. (Ascoli), al 17′ st D’Amore F. (Ascoli), al 18′ st Maurizii E. (Ascoli).

Espulsioni: al 21′ st Adjapong C. (Ascoli).

Le formazioni ufficiali di Campobasso-Ascoli

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Neri; Remy, Benassai, Mondonico; Pierno, Serra, Cerretelli, Martina; D’Angelo; Bifulco, Di Nardo. A disposizione: Forte F., Celesia, Forte R., Falco, Lombari, Morelli, Barbato, Bigonzoni, Prezioso, Mancini, Di Stefano. Allenatore: Prosperi

ASCOLI (4-3-3): Livieri; Adjapong, Piermarini, D’Amore, Maurizii; Carpani, Odjer, Varone; Silipo, Corazza, D’Uffizi. A disposizione: Zagaglia, Raffaelli, Bertini, Cosimi, Menna, Alagna, Bando, Maiga Silvestri, Toma, Tremolada, Ciabuschi, Caucci, Gagliardi. Allenatore: Cudini

Presentazione del match

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Prosperi dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Forte tra i pali e con una difesa a tre formata da Remy, Mondonico e Benassai. In cabina di regia Cerretelli con Serra e D’Angelo mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Pierno e Martina. Davanti Bifulco e Di Nardo.

COME ARRIVA L’ASCOLI – Cudini dovrebbe rispondere con il modulo 4-3-3 con Raffaeli in porta e con una difesa a quattro formata al centro da Piermarini e D’Amore e sulle fasce da Alagna e Adjapong. In mezzo al campo Carpani, Odjer e Varone. Tridente offensivo composto da Silipo, Corazza e D’Uffizi.

Probabili formazioni di Campobasso-Ascoli

CAMPOBASSO (3-5-2): Neri; Remy, Mondonico, Benassai; Pierno, Serra, Cerretelli, D’Angelo, Martina; Bifulco, Di Nardo. Allenatore: Prosperi

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Alagna, Piermarini, D’Amore, Adjapong; Carpani, Odjer, Varone; Silipo, Corazza, D’Uffizi. Allenatore: Cudini

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 258 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su NOW.