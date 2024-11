Campobasso-Lucchese: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Campobasso-Lucchese di Domenica 3 novembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C

CAMPOBASSO – Domenica 3 novembre 2024, alle ore 15, all’Avicor Molise Stadium di Campobasso, il Campobasso affronterà la Lucchese nella gara valida per la tredicesima giornata del girone B di Serie C 2024-2025. I molisani sono reduci dal l’1-1 rimediato sul campo dell’Ascoli e sono sesti con 17 punti, frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e tre sconfitte, dodici gol fatti e otto subiti. I toscani, in settimana, hanno fermato l’Entella sul risultato di 0-0 e sono quattordicesimi con 13 punti, frutto di due vittorie, sette pareggi e tre sconfitte, dodici gol fatti e diciassette subiti. Nelle ultime cinque sfide il Campobasso ha ottenuto nove punti, la Lucchese tre.

Non ci sono precedenti tra le due compagini. I molisani vengono dati favoriti, con il segno “1” quotato mediamente 2.00. A dirigere la gara sarà Mattia Drigo di Portogruaro, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Romaniello di Napoli e Bruno Galigani di Sondrio. Quarto ufficiale sarà Ciro Aldi di Lanciano.

COME ARRIVA IL CAMPOBASSO – Braglia dovrebbe affidarsi al modulo 3-4-1-2 con Forte tra i pali e con una difesa a tre formata da Mondonico, Benassai e Celesia. In mezzo al campo Pellitteri e Prezioso mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Morelli e Pierno. Tra le linee Bigonzoni, di supporto alla coppia di attacco formata da Forte e Di Nardo.

COME ARRIVA LA LUCCHESE – Gorgone dovrebbe rispondere con il modulo 3-5-2 con Palmisani in porta e con una difesa a tre formata da Sabbione, Fazzi e Frison. In cabina di regia Welbeck con Catanese e Tumbarello mentre sulle corsie esterne dovrebbero agire Quirini e Antoni. Coppia di attacco composta da Saporiti e Magnaghi.

Probabili formazioni di Campobasso-Lucchese

CAMPOBASSO (3-4-1-2): Forte, Mondonico, Benassai, Celesia, Morelli, Pellitteri, Prezioso, Pierno, Bigonzoni, Forte, Di Nardo. Allenatore: Piero Braglia

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani, Sabbione, Fazzi, Frison; Quirini, Catanese, Welbeck, Tumbarello, Antoni; Saporiti, Magnaghi. Allenatore: Gorgone.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport (canale 256 satellite). Per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Disponibile anche su Now.