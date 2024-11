Torino-Fiorentina: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Torino-Fiorentina di Domenica 3 novembre 2024: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

TORINO – Domenica 3 novembre, alle ore 15, allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Torino affronterà la Fiorentina nella gara valida per l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025.

I granata vengono dalla sconfitta rimediata all’Olimpico contro la Roma (la quarta su cinque partite disputate) e sono noni a quota 14, con un percorso di quattro partite vinte, due pareggiate e quattro perse, quindici reti realizzate e altrettante incassate. I viola, in settimana, hanno espugnato il campo del Genoa grazie ad una rete di Gosens portando a tre il numero dei successi consecutivi. In virtù di questi brillanti risultati, che hanno fatto seguito ad un avvio di stagione un po’ opaco, sono risaliti in terza posizione, che condividono con Lazio e Atalanta.

I loro 19 punti sono frutto di cinque vittorie, quattro pareggi e una sconfitta, ventuno gol fatti e nove subiti. Nelle ultime cinque sfide il Torino ha portato a casa soltanto tre punti, la Fiorentina tredici. Per questo la Viola viene data favorita con il segno “2” quotato mediamente 2.25. Nella passata stagione la gara di andata fu decisa da un gol di Ranieri nella ripresa.; quella di ritorno finì senza reti.

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Politi. Santoro il quarto uomo,. Alla Var ci sarà Di Paolo, Avar Ghersini. Otto i precedenti con il Torino che con La Penna ha vinto due volte, pareggiato una e perso cinque. Il fischietto romano ha arbitrato tredici volte la Fiorentina, con il bilancio di cinque vittorie, cinque sconfitte e due pareggi per i viola.

Presentazione del match

COME ARRIVA IL TORINO – Indisponibili Ilkhan, Savva, Schuurs e Zapata. Vanoli dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Milinkovic-Savic tra i pali e con un reparto difensivo formato da Vojvoda, Maripan e Coco. In cabina di regia Linetty con Vlasic e Ricci mentre Lazaro e Nasina dovrebbero ultimare la linea di centrocampo. Davanti Sanabria e Adams.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Assenti Cataldi, Gudmundsson, Moreno e Pongracic. Palladino dovrebbe rispondere con il modulo 4-2-3-1 con De Gea tra i pali e con una difesa a quattro formata al centro da Martinez Quarta e Ranieri e sulle fasce da Dodò e Richardson. In mediana Bove e Colpani. Unica punta Keab, supportata da Colpani; ai lati Bove e Beltran.

Le probabili formazioni di Torino-Fiorentina

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria, Adams. Allenatore: Vanoli.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Quarta, Ranieri, Gosens; Richardson, Adli; Bove, Colpani, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro sarà trasmesso in diretta: