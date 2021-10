Campobasso – Paganese: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Campobasso – Paganese del 3 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la 7a giornata del Girone C di Serie C

CAMPOBASSO – Domani, domenica 3 ottobre, alle ore 17:30, si terrà il match Campobasso – Paganese, incontro valido per la 7a giornata della Serie C. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa molisani, allenati dal tecnico Mirko Cudini. Che attualmente si trovano in 15a posizione con 5 punti, a pari merito con Fidelis Andria, Latina e Messina. Dall’altra parte del campo troviamo la Paganese allenata da Gianluca Grassadonia, che occupa invece la 5a posizione con ben 11 punti. La formazione campana, da parte sua, dovrà cercare di portarsi a casa a tutti i costi una vittoria per agganciare la vetta del campionato. La Paganese è infatti a soli 3 punti di distanza dalla capolista Bari.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI CAMPOBASSO – Il tecnico Cudini potrebbe adottare un modulo 4-3-3 con Sbardella, Dalmazzi, Menna e Vanzan in posizione arretrata. A centrocampo potremmo trovare dal 1′ Candellori, Bontà e Tenkorang a centrocampo. Tridente d’attacco con Di Francesco, Rossetti e Liguori.

QUI PAGANESE – La formazione allenata da Grassadonia potrebbe invece adottare un modulo 3-5-2: Sbampato, Murolo e Scanagatta in posizione difensiva. Alle spalle di Sussi, Cretella, Tissone, Zanini e Manarelli a centrocampo. Coppia d’attacco con Diop e Castaldo.

Le probabili formazioni di Campobasso – Paganese

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Sbardella, Dalmazzi, Menna, Vanzan; Candellori, Bontà, Tenkorang; Di Francesco, Rossetti, Liguori. Allenatore: Mirko Cudini

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Murolo, Scanagatta; Sussi, Cretella, Tissone, Zanini, Manarelli; Diop, Castaldo. Allenatore: Gianluca Grassadonia

Dove vederla in TV e streaming

L’incontro Campobasso – Paganese verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.